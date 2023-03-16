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Состоялось праздничное открытие 28-го фестиваля анимационного кино Суздальфест-2023

16 марта 2023

На конкурс отобрано 113 мультфильмов

Директоры фестиваля Александр Герасимов и Вадим Жук представили два состава жюри. В члены комиссии по авторской анимации вошли: художник-постановщик Сергей Февралев; режиссер Елена Баринова; художник, режиссер, сценарист Татьяна Кублицкая; режиссер, сценарист, художник Светлана Разгуляева; исполнительный директор «Большого фестиваля мультфильмов» Виктор Федосеев. В жюри коммерческой анимации включены: режиссер Наталья Березовая, генеральный продюсер онлайн-кинотеатра KION и вице-президент ПАО «МТС» Игорь Мишин, генеральный директор «0+ Медиа» Александр Саблуков.

После торжественной части программный директор ОРФАК Наталья Лукиных объявила первую конкурсную программу и пригласила на сцену авторов, которые коротко представили свои работы.

Конкурсную программу открыл фильм ПАЛЬЦЫ В ТАНЦАХ режиссера Елизаветы Байкиной. Далее зрители увидели студенческие работы: МЕСЯЦ ЛИСТЬЕВ режиссеров Ивана Ханжина и Данилы Стрижова и ПТАХА режиссера Марии Орловой; авторские короткометражные фильмы: «Исаак Шварц. Цирк» режиссера Александра Гурьева, «Неправильный коврик» режиссера Ивана Максимова и «Хармс» режиссера Светланы Андриановой; сериал «Миша, мой особенный ребенок»  режиссера Марии Дронфорт; дебютный фильм «Носки для Звезды» режиссера Ольги Титовой; а также фильм-участник конкурсной программы прикладной анимации «Спи, мой хороший» режиссера Дуси Геллер.

На конкурс в этом году отобрано 113 мультфильмов: 36 авторских короткометражных, 12 сериалов, 33 студенческие работы, 10 фильмов-дебютов, 5 полнометражных мультфильмов и 17 роликов в категории прикладной анимации. В связи с рекордным количеством поданных работ в категорию студенческой анимации (132 заявки) в этом году была сформирована отдельная внеконкурсная программа студенческих работ.

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