Продюсеры, прокатчики и кинотеатры могут лишиться госсубсидий за «антипатриотические действия» 

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому продюсеров, прокатчиков и демонстраторов фильмов будут лишать госфинансирования, если они выступают с осуждением СВО. Одним из авторов закона выступает председатель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Авторы проекта считают недопустимым, когда продюсеры, прокатчики или кинотеатры, получающие полную или частичную господдержку на развитие своих проектов, публично и массово «пропагандируют свои антипатриотические действия, осуждают действия государственной власти и не поддерживают мирное население Донбасса».

По мнению авторов законопроекта, субсидия не может быть выделена, если за дискредитацию армии или призывы к санкциям в отношении РФ к ответственности привлекались продюсер, прокатчик или демонстратор отечественного фильма, либо хотя бы одно лицо, входящее в штатный или нештатный творческий состав компании. То же самое - в отношении тех, кто имеет неснятую и непогашенную судимость за распространение «фейков» об армии РФ или органах власти. Соответствующие изменения, по мнению депутатов, являются «справедливым предложением, отражающим запрос гражданского общества на недопустимость финансирования противников России».