Даг Лайман перезагрузит «Святого» для Paramount

Главную роль в картине исполнит Реге-Жан Пейдж

Постановщик ГРАНИ БУДУЩЕГО и ИДЕНТИФИКАЦИИ БОРНА Даг Лайман сядет в режиссерское кресло перезагрузки СВЯТОГО для Paramount Pictures. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Исполнителем главной роли и продюсером новой экранизации детективных романов Лесли Чартериса о благородном авантюристе по кличке Святой выступит звезда «Бриджертонов» Реге-Жан Пейдж.

Книги Чартериса неоднократно переносились на экраны. В числе самых известных адаптаций – лента Paramount 1997 года с Вэлом Килмером и британский сериал 1960-х годов с Роджером Муром.

Утверждается, что логлайн нового прочтения истории от Лаймана пока держится в секрете. На сценарием будущего фильма работают авторы МАВРИТАНЦА и ЧЕРНОГО АДАМА Рори Хайнс и Сохраб Ноширвани.

Фото: кадр из фильма СВЯТОЙ