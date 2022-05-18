Олег Туманов покидает совет директоров IVI

Основатель онлайн-кинотеатра сосредоточится на новых проектах

Основатель онлайн-кинотеатра IVI Олег Туманов покидает пост председателя Совета директоров компании. Об этом БК сообщила пресс-служба видеосервиса. Теперь Олег Туманов сосредоточится на новых проектах.

В апреле 2022 года стало известно о смене гендиректора онлайн-кинотеатра IVI: так, с 15 апреля главой компании стал заместитель Туманова, директор IVI по стратегии, аналитике и корпоративному развитию Николай Васильков. Тогда же стало известно, что Олег Туманов займет позицию председателя совета директоров компании и будет отвечать за стратегию ее развития.

IVI был запущен Олегом Тумановым в 2010 году, все эти годы он бессменно руководил компанией. «Мы благодарны Олегу, как основателю компании, за становление российского бизнеса онлайн-кинотеатров и обеспечение безоговорочного лидерства на протяжении двенадцати лет», — отметил генеральный директор IVI Николай Васильков.

В мае IVI покинул ее исполнительный директор Юрий Смагаринский. Он проработал на этой позиции почти полгода. Тогда источники БК сообщали, что после ухода Смагаринского в IVI состоятся другие кадровые перестановки