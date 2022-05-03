Исполнительный директор IVI Юрий Смагаринский покидает компанию

Он проработал на этой позиции почти полгода

Исполнительный директор онлайн-кинотеатра IVI Юрий Смагаринский, который занимал эту позицию с ноября 2021 года, покидает компанию. Об этом сообщил телеграм-канал VODоворОТТ со ссылкой на собственные источники. Должность исполнительного директора в IVI упраздняется. Подконтрольные Смагаринскому отделы – в частности, департаменты маркетинга и развития бизнеса – будут напрямую подчинены генеральному директору IVI Николаю Василькову. Пресс-служба IVI не ответила на запрос БК.

По словам источников БК, после ухода Юрия Смагаринского в IVI состоятся другие кадровые перестановки. Ранее в видеосервисе сменился гендиректор — в апреле 2022 года вместо основателя онлайн-кинотеатра и его бессменного руководителя Олега Туманова на позицию топ-менеджера был назначен директор по стратегии, аналитике и корпоративному развитию IVI Николай Васильков. В ноябре 2021 года Юрий Смагаринский занял позицию исполнительного директора, до этого в течение полутора лет проработав в IVI в качестве коммерческого директора. До апреля 2020 года 17 лет работал «Билайне» и занимал там должность исполнительного вице-президента по продажам и клиентского сервиса. Источники БК сообщают, что у Василькова и Смагаринского не было единой точки зрения на пути дальнейшего развития видеосервиса.

Напомним, что видеосервис IVI еще в 2021 году планировал провести IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже, однако отказался от этой идее из-за инициатив депутата Антона Горелкина, ограничивающих долю иностранцев в российских видеосервисах. В 2022 году IVI остался единственным крупным российским онлайн-кинотеатром страны, не ставшим частью какой-либо экосистемы. По данным компании TelecomDaily, по итогам 2021 года IVI контролировал 20,5% рынка легальных видеосервисов в России. Общая выручка компании в прошлом году выросла на 35% по сравнению с 2020 годом и составила 11,9 млрд рублей. Этот онлайн-кинотеатр позиционирует себя как сервис с одной из самых богатых библиотек, насчитывающей в том числе сотни единиц голливудского контента.

В 2022 году IVI может столкнуться с дефицитом иностранного лицензионного контента. Это, впрочем, касается и других российских онлайн-кинотеатров, делающих ставку на крупные зарубежные новинки. Однако другим видеосервисам смягчить последствия подобного удара помогут материнские компании.