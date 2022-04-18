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Paramount останавливает вещание своих телеканалов в России

Автор: БК

18 апреля 2022

Группа каналов будет выключена 20 апреля

Paramount прекращает трансляции своих телеканалов в России с 20 апреля, сообщает «Кабельщик». Соответствующие уведомления получили операторы от компании Paramount.

В марте компания сообщила о намерении остановить вещание в связи с санкциями. Российский телеэфир покинут киноканал Paramount Channel, развлекательный Paramount Comedy, детские Nickelodeon, Nickelodeon HD, NickToons и Nick Jr., а также все музыкальные каналы MTV: MTV Russia, MTV Live HD, MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s.

Ранее компании Discovery и WarnerMedia также заявили о приостановке своей деятельности в России. В частности, телеканал Discovery приостанавливает свое вещание и работу других своих сервисов. Компания WarnerMedia объявила об остановке всех недавно запущенных направлений деятельности в России, а именно прекращение трансляции телеканалов, прекращение лицензирования нового контента и приостановка выпуска фильмов и игр.

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