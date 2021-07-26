Венецианский кинофестиваль объявил программу
В основном конкурсе участвует российская картина Наташи Меркуловой и Алексея Чупова
Кинофестиваль в Венеции объявил участников Основной конкурсной программы, Orizzonti Extra, а также проекты, которые будут показаны вне конкурса.
Так, в основной конкурс вошел фильм КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ Наташи Меркуловой и Алексея Чупова.
Во вторую из программ включена картина МАМА, Я ДОМА режиссера Владимира Битокова и продюсеров Александра Роднянского и Сергея Мелькумова о женщине, которая ждет сына с войны в Сирии.
Конкурсная программа:
- ПАРЕЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ (реж. Педро Альмодовар)
- МОНА ЛИЗА И КРОВАВАЯ ЛУНА (реж. Ана Лили Амирпур)
- UN AUTRE MONDE (реж. Стефан Бризе)
- СИЛА СОБАКИ (реж. Джейн Кэмпион)
- AMERICA LATINA (реж. Дамиано Д’Инноченцо и Фабио Роберто Д’Инноченцо)
- L'ÉVÈNEMENT (реж. Одри Диван)
- ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОНКУРС (реж. Гастоном Дюпра и Мариано Кон)
- IL BUCO (реж. Микеланджело Фраммартино)
- SUNDOWN (реж. Мишель Франко)
- ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ (реж. Ксавье Джанноли)
- LOST DAUGHTER (реж. Мэгги Джилленхол)
- СПЕНСЕР (реж. Пабло Ларраин)
- FREAKS OUT (реж. Габриэль Майнетти)
- QUI RIDO IO (реж. Марио Мартоне)
- НА РАБОТЕ 2 (реж. Эрик Матти)
- LEAVE NO TRACES (реж. Ян П. Матушинский)
- КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ (реж. Наташа Меркулова и Алексей Чупов)
- ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ (реж. Пол Шредер)
- THE HAND OF GOD (реж. Паоло Соррентино)
- REFLECTION (реж. Валентин Васянович)
- LA CAJA (реж. Лоренсо Вигас)
Программа Orizzonti Extra:
- ОБЕЩАНИЯ (реж. Тома Крюитоф)
- АТЛАНТИДА (реж. Юрий Анкарани)
- ЧУДО (реж. Богдан Георги Апетри)
- ПИЛИГРИМЫ (реж. Лауринас Барейша)
- ПАВЛИНИЙ РАЙ (реж. Лаура Биспури)
- ВОДОПАД (реж. Чан Монг-Хун)
- ЯМА ПОБЛИЗОСТИ (реж. Хоакин дель Пасо)
- АМИРА (реж. Мохаммед Диаб)
- НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ (реж. Эрик Гравель)
- 107 МАТЕРЕЙ (реж. Петер Керекес)
- ВЕРЕ СНИТСЯ МОРЕ (реж. Калтрина Красники)
- БЕЛОЕ ЗДАНИЕ (реж. Кавич Неанг)
- АНАТОМИЯ ВРЕМЕНИ (реж. Джакравал Нилтамронг)
- ДРУГОЙ ТОМ (реж. Родриго Пла, Лаура Сантульо)
- ОДНАЖДЫ В КАЛЬКУТТЕ (реж. Адитья Винкар Сенгупта)
- ВЕЛИКОЕ ДВИЖЕНИЕ (реж. Киро Руссо)
- НОСОРОГ (реж. Олег Сенцов)
- НАСТОЯЩЕЕ (реж. Гарри Вутлифф)
- INU-OH (реж. Юаса Масааки)
Внеконкурсная программа (игровые фильмы):
- IL BAMBINO NASCOSTO (реж. Роберто Андо)
- LES CHOSES HUMAINES (реж. Иван Атталь)
- ARIAFERMA (реж. Леонардо Ди Костанзо)
- HALLOWEEN KILLS (реж. Дэвид Гордон Грин)
- LA SCOULA CATTOLICA (реж. Стефано Мордини)
- OLD HENRY (реж. Потси Пончироли)
- ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ (реж. Ридли Скотт)
- ДЮНА (реж. Дени Вильнёв)
- ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ В СОХО (реж. Эдгар Райт)
- Сериал «Сцены супружеской жизни» (1-5 эпизоды, реж. Хагай Леви)
Orizzonti Extra — новая конкурсная программа, которая впервые пройдет на 78-м Венецианском кинофестивале. Она заменит собой упраздненную в прошлом году организаторами секцию Sconfini, сохранив при этом базовые принципы селекции фильмов. В фокусе Orizzonti Extra новые тенденции в мировом кино и открытие новых имен на кинематографической карте мира. В программе будут представлены фильмы различных жанров и форматов, оценивать картины будет зрительское жюри, которое присудит приз за лучший фильм.
Фестиваль пройдет с 1 по 11 сентября.
26.07.2021 Автор: Виолетта Палий