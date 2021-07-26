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Венецианский кинофестиваль объявил программу

В основном конкурсе участвует российская картина Наташи Меркуловой и Алексея Чупова

Кинофестиваль в Венеции объявил участников Основной конкурсной программы, Orizzonti Extra, а также проекты, которые будут показаны вне конкурса. 

Так, в основной конкурс вошел фильм КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ Наташи Меркуловой и Алексея Чупова.

Во вторую из программ включена картина МАМА, Я ДОМА режиссера Владимира Битокова и продюсеров Александра Роднянского и Сергея Мелькумова о женщине, которая ждет сына с войны в Сирии.

Конкурсная программа:

  • ПАРЕЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ (реж. Педро Альмодовар)
  • МОНА ЛИЗА И КРОВАВАЯ ЛУНА (реж. Ана Лили Амирпур)
  • UN AUTRE MONDE (реж. Стефан Бризе)
  • СИЛА СОБАКИ (реж. Джейн Кэмпион)
  • AMERICA LATINA (реж. Дамиано Д’Инноченцо и Фабио Роберто Д’Инноченцо)
  • L'ÉVÈNEMENT (реж. Одри Диван)
  • ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОНКУРС (реж. Гастоном Дюпра и Мариано Кон)
  • IL BUCO (реж. Микеланджело Фраммартино)
  • SUNDOWN (реж. Мишель Франко)
  • ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ (реж. Ксавье Джанноли)
  • LOST DAUGHTER (реж. Мэгги Джилленхол)
  • СПЕНСЕР (реж. Пабло Ларраин)
  • FREAKS OUT (реж. Габриэль Майнетти)
  • QUI RIDO IO (реж. Марио Мартоне)
  • НА РАБОТЕ 2 (реж. Эрик Матти)
  • LEAVE NO TRACES (реж. Ян П. Матушинский)
  • КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ (реж. Наташа Меркулова и Алексей Чупов)
  • ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ (реж. Пол Шредер)
  • THE HAND OF GOD (реж. Паоло Соррентино)
  • REFLECTION (реж. Валентин Васянович)
  • LA CAJA (реж. Лоренсо Вигас)

Программа Orizzonti Extra:

  • ОБЕЩАНИЯ (реж. Тома Крюитоф)
  • АТЛАНТИДА (реж. Юрий Анкарани)
  • ЧУДО (реж. Богдан Георги Апетри)
  • ПИЛИГРИМЫ (реж. Лауринас Барейша)
  • ПАВЛИНИЙ РАЙ (реж. Лаура Биспури)
  • ВОДОПАД (реж. Чан Монг-Хун)
  • ЯМА ПОБЛИЗОСТИ (реж. Хоакин дель Пасо)
  • АМИРА (реж. Мохаммед Диаб)
  • НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ (реж. Эрик Гравель)
  • 107 МАТЕРЕЙ (реж. Петер Керекес)
  • ВЕРЕ СНИТСЯ МОРЕ (реж. Калтрина Красники)
  • БЕЛОЕ ЗДАНИЕ (реж. Кавич Неанг)
  • АНАТОМИЯ ВРЕМЕНИ (реж. Джакравал Нилтамронг)
  • ДРУГОЙ ТОМ (реж. Родриго Пла, Лаура Сантульо)
  • ОДНАЖДЫ В КАЛЬКУТТЕ (реж. Адитья Винкар Сенгупта)
  • ВЕЛИКОЕ ДВИЖЕНИЕ (реж. Киро Руссо)
  • НОСОРОГ (реж. Олег Сенцов)
  • НАСТОЯЩЕЕ (реж. Гарри Вутлифф)
  • INU-OH (реж. Юаса Масааки)

Внеконкурсная программа (игровые фильмы):

  • IL BAMBINO NASCOSTO (реж. Роберто Андо)
  • LES CHOSES HUMAINES (реж. Иван Атталь)
  • ARIAFERMA (реж. Леонардо Ди Костанзо)
  • HALLOWEEN KILLS (реж. Дэвид Гордон Грин)
  • LA SCOULA CATTOLICA (реж. Стефано Мордини)
  • OLD HENRY (реж. Потси Пончироли)
  • ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ (реж. Ридли Скотт)
  • ДЮНА (реж. Дени Вильнёв)
  • ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ В СОХО (реж. Эдгар Райт)
  • Сериал «Сцены супружеской жизни» (1-5 эпизоды, реж. Хагай Леви)

Orizzonti Extra — новая конкурсная программа, которая впервые пройдет на 78-м Венецианском кинофестивале. Она заменит собой упраздненную в прошлом году организаторами секцию Sconfini, сохранив при этом базовые принципы селекции фильмов. В фокусе Orizzonti Extra новые тенденции в мировом кино и открытие новых имен на кинематографической карте мира. В программе будут представлены фильмы различных жанров и форматов, оценивать картины будет зрительское жюри, которое присудит приз за лучший фильм. 

Фестиваль пройдет с 1 по 11 сентября. 

26.07.2021 Автор: Виолетта Палий

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