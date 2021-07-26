Венецианский кинофестиваль объявил программу

Кинофестиваль в Венеции объявил участников Основной конкурсной программы, Orizzonti Extra, а также проекты, которые будут показаны вне конкурса.

Так, в основной конкурс вошел фильм КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ Наташи Меркуловой и Алексея Чупова.

Во вторую из программ включена картина МАМА, Я ДОМА режиссера Владимира Битокова и продюсеров Александра Роднянского и Сергея Мелькумова о женщине, которая ждет сына с войны в Сирии.

Конкурсная программа:

ПАРЕЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ (реж. Педро Альмодовар)

МОНА ЛИЗА И КРОВАВАЯ ЛУНА (реж. Ана Лили Амирпур)

UN AUTRE MONDE (реж. Стефан Бризе)

СИЛА СОБАКИ (реж. Джейн Кэмпион)

AMERICA LATINA (реж. Дамиано Д’Инноченцо и Фабио Роберто Д’Инноченцо)

L'ÉVÈNEMENT (реж. Одри Диван)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОНКУРС (реж. Гастоном Дюпра и Мариано Кон)

IL BUCO (реж. Микеланджело Фраммартино)

SUNDOWN (реж. Мишель Франко)

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ (реж. Ксавье Джанноли)

LOST DAUGHTER (реж. Мэгги Джилленхол)

СПЕНСЕР (реж. Пабло Ларраин)

FREAKS OUT (реж. Габриэль Майнетти)

QUI RIDO IO (реж. Марио Мартоне)

НА РАБОТЕ 2 (реж. Эрик Матти)

LEAVE NO TRACES (реж. Ян П. Матушинский)

КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ (реж. Наташа Меркулова и Алексей Чупов)

ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ (реж. Пол Шредер)

THE HAND OF GOD (реж. Паоло Соррентино)

REFLECTION (реж. Валентин Васянович)

LA CAJA (реж. Лоренсо Вигас)

Программа Orizzonti Extra:

ОБЕЩАНИЯ (реж. Тома Крюитоф)

АТЛАНТИДА (реж. Юрий Анкарани)

ЧУДО (реж. Богдан Георги Апетри)

ПИЛИГРИМЫ (реж. Лауринас Барейша)

ПАВЛИНИЙ РАЙ (реж. Лаура Биспури)

ВОДОПАД (реж. Чан Монг-Хун)

ЯМА ПОБЛИЗОСТИ (реж. Хоакин дель Пасо)

АМИРА (реж. Мохаммед Диаб)

НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ (реж. Эрик Гравель)

107 МАТЕРЕЙ (реж. Петер Керекес)

ВЕРЕ СНИТСЯ МОРЕ (реж. Калтрина Красники)

БЕЛОЕ ЗДАНИЕ (реж. Кавич Неанг)

АНАТОМИЯ ВРЕМЕНИ (реж. Джакравал Нилтамронг)

ДРУГОЙ ТОМ (реж. Родриго Пла, Лаура Сантульо)

ОДНАЖДЫ В КАЛЬКУТТЕ (реж. Адитья Винкар Сенгупта)

ВЕЛИКОЕ ДВИЖЕНИЕ (реж. Киро Руссо)

НОСОРОГ (реж. Олег Сенцов)

НАСТОЯЩЕЕ (реж. Гарри Вутлифф)

INU-OH (реж. Юаса Масааки)

Внеконкурсная программа (игровые фильмы):

IL BAMBINO NASCOSTO (реж. Роберто Андо)

LES CHOSES HUMAINES (реж. Иван Атталь)

ARIAFERMA (реж. Леонардо Ди Костанзо)

HALLOWEEN KILLS (реж. Дэвид Гордон Грин)

LA SCOULA CATTOLICA (реж. Стефано Мордини)

OLD HENRY (реж. Потси Пончироли)

ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ (реж. Ридли Скотт)

ДЮНА (реж. Дени Вильнёв)

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ В СОХО (реж. Эдгар Райт)

Сериал «Сцены супружеской жизни» (1-5 эпизоды, реж. Хагай Леви)

Orizzonti Extra — новая конкурсная программа, которая впервые пройдет на 78-м Венецианском кинофестивале. Она заменит собой упраздненную в прошлом году организаторами секцию Sconfini, сохранив при этом базовые принципы селекции фильмов. В фокусе Orizzonti Extra новые тенденции в мировом кино и открытие новых имен на кинематографической карте мира. В программе будут представлены фильмы различных жанров и форматов, оценивать картины будет зрительское жюри, которое присудит приз за лучший фильм.

Фестиваль пройдет с 1 по 11 сентября.

26.07.2021 Автор: Виолетта Палий