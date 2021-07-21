Венецианский кинофестиваль объявил состав жюри

78-й кинофестиваль в Венеции представил состав жюри, которое возглавит режиссер ПАРАЗИТОВ Пон Джун-Хо. Вместе с ним поработают: режиссеры Хлоя Чжао, Александр Нанзу и Саверио Костанцо, а также актрисы Виржини Эфира, Синтия Эриво и Сара Гадон.

Откроет фестиваль новый фильм Педро Альмодовара ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ, который компания «Вольга» выпустит в российский прокат 11 ноября.

Конкурсная программа фестиваля будет объявлена 26 июля.

Смотр пройдет с 1 по 11 сентября.

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21.07.2021 Автор: Виолетта Палий