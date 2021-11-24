Влад Ряшин стал членом Европейского клуба продюсеров

Президент компании Star Media присоединился к десяткам европейских коллег

Президент компании Star Media Влад Ряшин стал членом международной организации кинематографистов – European Producers Club (Европейский клуб продюсеров). Клуб объединяет 130 независимых продюсеров фильмов и телесериалов со всего европейского континента.

«Присоединение к EPC – важный шаг для Star Media и для меня, как президента компании. Это независимое подтверждение нашей репутации, признание многолетней работы и достижений, а также новые возможности для международного сотрудничества», – комментирует Влад Ряшин.

Европейский клуб продюсеров основан в 1993 году и действует как профессиональное сообщество, аналитический центр и правозащитная группа. Его главными целями являются объединение продюсеров разных стран, обмен мнениями, презентация и лоббирование интересов кинематографистов как на национальном, так и на международном уровне, продвижение идеи сильного и независимого европейского кино. Среди членов Клуба — продюсеры таких фильмов: ЕЩЕ ПО ОДНОЙ, НЕОНОВЫЙ ДЕМОН, ВАВИЛОН БЕРЛИН, БОЛЬ И СЛАВА, ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УБИЛ ДОН КИХОТА, ФРАНЦ и других, узнаваемых во всем мире, проектов.