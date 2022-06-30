Владимир Верещагин будет работать над семейными проектами «Кинопоиска»

Продюсер займется производством и лицензированием контента, а также консультированием по репертуару

Владимир Верещагин присоединился к команде «Кинопоиска» в качестве одного из партнеров онлайн-кинотеатра. Продюсер займется проектами для семейной аудитории, а также выступит в качестве консультанта по контентному репертуару. Также в его задачи войдут поиск новых креаторов и участие в образовательных проектах видеосервиса.

Владимир Верещагин более 10 лет работал в компании Disney в России, где отвечал за локальное производство. Также Верещагин был одним из продюсеров франшизы ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. Ранее занимался запуском и развитием эфирного телеканала Disney. До прихода в Disney Верещагин вёл направления маркетинга и коммуникаций в Microsoft и Universal Music.

По итогам 2021 года «Кинопоиск» стал вторым видеосервисом в России по доле выручки (доля рынка — 16,4%).

В марте компания Disney заявила о приостановке своей деятельности на территории России.