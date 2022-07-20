Фильм «Воланд» не выйдет в российский прокат на ранее заявленной дате

На очной защите Фонда кино создатели картины отметили, что она будет готова к маю 2023 года

«Марс Медиа» представила во время очной защиты проектов лидеров отечественного кино Фонда кино картину ВОЛАНД Михаила Локшина. Продюсеры проекта отметили, что фильм не выйдет в прокат на ранее заявленной дате 1 января 2023 года.

Готовность фильма ожидается в мае 2023 года. На данный момент осталось доснять библейскую часть картины.

Фильм ВОЛАНД расскажет историю создания известного романа в 1930 годах. Писатель настолько погружается в историю, что перестает различать, где реальность, а где выдумка. Роли Мастера и Маргариты в картине сыграют Евгений Цыганов и Юлия Снигирь.

Бюджет картины составляет 1,2 млрд рублей. Ранее ВОЛАНД получил средства от Фонда кино — 500 млн рублей. Теперь запрашивается еще 300 млн рублей. В ходе презентации были вновь представлены концепт-арты и кадры из фильма.