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Минюст РФ признал режиссера Ивана Вырыпаева* иноагентом

Автор: БК

21 марта 2025

Ведомство расширило список в пятницу, 21 марта

В пятницу, 21 марта, Министерство юстиции РФ расширило список иностранных агентов. В него вошел режиссер и драматург Иван Вырыпаев*.

Его полнометражным режиссерским дебютом в кино стала драма ЭЙФОРИЯ, которая в 2006 году попала в основной конкурс Венецианского кинофестиваля и была удостоена специального приза жюри «Кинотавра».

Среди других киноработ постановщика – драмы ТАНЕЦ ДЕЛИ и КИСЛОРОД, новелла «Ощущать» из альманаха КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ, а также многое другое.

Спектакли по пьесам Вырыпаева* неоднократно ставились не только в России, но и в других странах мира, а его тексты были переведены на более чем 30 языков.

* Внесен Минюстом в реестр иноагентов.

Фото: кадр со съемок фильма ТАНЕЦ ДЕЛИ

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