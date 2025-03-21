Минюст РФ признал режиссера Ивана Вырыпаева* иноагентом
Автор: БК
21 марта 2025
Ведомство расширило список в пятницу, 21 марта
В пятницу, 21 марта, Министерство юстиции РФ расширило список иностранных агентов. В него вошел режиссер и драматург Иван Вырыпаев*.
Его полнометражным режиссерским дебютом в кино стала драма ЭЙФОРИЯ, которая в 2006 году попала в основной конкурс Венецианского кинофестиваля и была удостоена специального приза жюри «Кинотавра».
Среди других киноработ постановщика – драмы ТАНЕЦ ДЕЛИ и КИСЛОРОД, новелла «Ощущать» из альманаха КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ, а также многое другое.
Спектакли по пьесам Вырыпаева* неоднократно ставились не только в России, но и в других странах мира, а его тексты были переведены на более чем 30 языков.
* Внесен Минюстом в реестр иноагентов.
Фото: кадр со съемок фильма ТАНЕЦ ДЕЛИ
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