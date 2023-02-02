Wink представил новинки февраля 2023 года

Китайское фэнтези, анимация и многое другое

Со 2 февраля — ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Новая экранизация известного рассказа Аркадия Гайдара. Историю двух мальчиков, которые вместе с мамой отправляются в канун Нового года в тайгу к папе-геологу, знают несколько поколений читателей и зрителей. Теперь с Чуком и Геком смогут подружиться и современные дети. Озорных и дружных братьев сыграли Юра Степанов и Андрей Андреев, а их мудрых родителей — Юлия Снигирь и Владимир Вдовиченков.

С 9 февраля — ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 5

Главные герои по-прежнему говорят голосами Никиты Ефремова и Александра Боярского, но все остальное в их мире изменилось до неузнаваемости. Причем в буквальном смысле — неловкая бабочка взмахом крыла стерла все следы существования Ивана, и теперь его никто не помнит и не узнает, кроме верного серого друга. Возвращать потерянные время и память, конечно, будет не очень просто, но увлекательно.

С 9 февраля — МАЛЕНЬКИЙ НИКОЛЯ

Франко-бельгийский мультфильм расскажет историю появления одного из самых популярных персонажей мировой детской литературы. В середине 1950-х художник Жан-Жак Семпе и писатель Рене Госсини создали цикл рассказов, героем которых стал обычный парижский школьник. Он любит свою семью, проказничает с друзьями и мечтает стать пилотом. Благодаря воображению буквально каждый день его жизни превращается в удивительное приключение.

Со 2 февраля — КЛИПМЕЙКЕРЫ

В 90-е годы начинающий московский режиссер Гриша (Александр Горчилин) строит звездную карьеру через безумные вечеринки, бандитские стрелки и авантюрные проекты. Помогают ему друзья, которые обладают не только креативными, но и криминальными талантами. В фильме также снялись Николай Фоменко, Игорь Верник и Роза Хайруллина.

С 1 февраля — «Наш спецназ»

Детективный сериал с Алексеем Кравченко в главной роли. Его герой Виктор Фирсов еще в юности решил пойти по стопам отца, подполковника СОБРа. Сейчас 45-летний Фирсов — старший оперуполномоченный и командир группы немедленного реагирования «Трефы» в Санкт-Петербурге. Северная столица, может, уже и не тот самый бандитский Петербург, но все же временами бывает очень опасным местом. Группа, собранная и вымуштрованная лично Фирсовым, берется за самые сложные преступления и ведет расследование по горячим следам.

С 16 февраля — МОЛОДОСТЬ

Действие комедийной драмы Дмитрия Давыдова «Молодость» разворачивается в современной Якутии. 20 лет назад Василий (Альберт Алексеев) уехал из своего села в поисках лучшей жизни в городе. Теперь ему сорок лет, городская суета не принесла радости, и обаятельный неудачник возвращается домой. Найдет ли он дорогу назад в беззаботную молодость и примут ли его те, кто остался в родном селе?

С 19 февраля — НЕ ХОРОНИТЕ МЕНЯ БЕЗ ИВАНА

Драма Любови Борисовой перенесет зрителя в Якутию начала XX века. Сюжет основан на реальных событиях из жизни якутского художника Ивана Попова (Дариус Гумаускас). Его друг, якут Степан Бересеков (Александр Чичахов), периодически впадает в летаргический сон, в котором созерцает красоту. Однако суеверных односельчан такая странность пугает, и Степан опасается, что его рано или поздно похоронят заживо. Тонко чувствует, что друг жив, один только Иван. Когда художник уезжает в продолжительную этнографическую экспедицию, Степан едет за ним, чтобы точно остаться в живых.

Со 2 февраля — РИСКУЯ ЖИЗНЬЮ

Комедийный боевик расскажет историю каскадера Лу Яна (Ли Бинъюань), который отлично владеет боевыми искусствами, но вся его кинокарьера — это роли дублеров и эпизоды. Наконец и ему выпала главная роль. Только не в кино, а в схеме нелегального оборота драгоценностей. На Лу Яна охотится преступный синдикат, и каскадерских трюков оказывается недостаточно, чтобы противостоять ему.

С 24 февраля — КИТАЙСКАЯ ИСТОРИЯ ПРИЗРАКОВ: СМЕРТНАЯ ЛЮБОВЬ

Мелодраматическое фэнтези снято по мотивам истории из сборника китайского фольклора «Рассказы Ляо Чжая о необычайном». Молодой ученый Нин Цайчэнь (Чэнь Синсюй) едет в столицу на экзамен и по дороге ночует в заброшенном монастыре, где, по преданию, обитает демон. В мрачных стенах он встречает пленницу демона — прекрасную Не Сяоцянь (Элинор Ли). Пораженный красотой девушки, герой решает спасти ее и вступает в борьбу с загадочной тьмой.

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