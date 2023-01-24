Онлайн-кинотеатр Wink провел презентацию главных премьер 2023 года

Всего было представлено восемь проектов

24 января видеосервис Wink провел свою первую презентацию премьер будущего сезона. Мероприятие открыл гендиректор Wink Антон Володькин. Топ-менеджер напомнил, что, по данным компании GfK, за первые девять месяцев 2022 года Wink стал вторым онлайн-кинотеатром в России по количеству платящих подписчиков. Володькин заявил, что за 2022 год пользователи сервиса провели 1700 млн часов за ТВ-смотрением, а на киносмотрение пришлось еще 499 млн часов. Спикер также наполнил, что сервис осторожно начал заходить на территорию оригинального контента только в прошлом году.

Директор по контенту Wink Александр Косарим отметил, что компания будет делать ставку не только на агрегацию контента и разнообразие телеканалов, но и на собственные оригинальные проекты. Спикер напомнил, как выглядит топ-10 сериалов и топ-10 фильмов на Wink в 2022 году, которые уже были опубликованы 20 января в электронной рассылке БК №2 (981). Преобладание российского контента в числе лидеров, по словам Косарима, дает надежду на сохранение и наращивание интереса к сервису на фоне ухода мейджоров. Кроме того, по данным Wink, интересными для зрителей видеосервиса жанрами являются боевик, комедия, драма и мелодрама.

Презентация началась с сериала «Фишер», основанного на реальных событиях. В проекте будет показан путь московского серийного убийцы Сергея Головкина и ход расследования совершенных им убийств подростков. Премьера совместного проекта Wink и more.tv состоится 8 февраля. Производство — Art Pictures Vision и Студии 812 по заказу НМГ Студии. Роли в сериале исполнили Иван Янковский, Александра Бортич, Александр Яценко, Сергей Гилев, Анна Снаткина и другие.

Следующим проектом мероприятия стал совместный сериал Wink и Кинопоиска — детективный триллер «Мёрзлая земля» Оксаны Карас о женщине, которая начинает свое расследование, чтобы доказать невиновность важного ей человека в убийстве. Главные роли исполнили Светлана Ходченкова и Юрий Чурсин.

Комедийную нотку презентации добавил сериал «Погибнуть любой ценой» с Владимиром Яглычем в главной роли. Над производством проекта работает кинокомпания «Вселенная кино» при поддержке «НМГ Студии». Сериал представил его продюсер Андрей Шишканов. Странная метаморфоза произошла с оперуполномоченным подмосковного ОВД Борисом Фадеевым. У него проблемы с алкоголем, депрессия и сложная ситуация в семье. Однако тихий борец с полицейскими бумагами, главной задачей которого было спихнуть с себя ответственность на других и ничего не делать, преображается до неузнаваемости: теперь Борис энергично берется за самые опасные дела, постоянно подвергая свою жизнь опасности.

Создатели сериала «Актрисы» проиллюстрировали проект ярким и динамичным видеороликом. Режиссерская работа Федора Бондарчука создана Студией Валерия Тодоровского, «НМГ Студией» и «Плюс Студией». Сценарий написан Паулиной Андреевой. Роли в проекте исполняют Светлана Ходченкова, Сергей Гилев, Елена Николаева, Полина Пушкарук и Алексей Макаров. «Актрисы» – история, которая разрушит зрительские представления о жизни актеров и впустит аудиторию в их реальную жизнь со своими страхами, желаниями и целями. Станет понятно, чем на самом деле живут те, кого все привыкли представлять беззаботными людьми.

Спин-офф сериала «Зёма 3» и полнометражного фильма ЗЕМА. НОВОГОДНИЙ ЗАМЕС, сериал «Макс и Гусь» расскажет историю антагонистов Зёмы – будущих воротил капперского бизнеса в Пензе, друзей Макса и Гуся, которые ловко выпутываются из самых сложных ситуаций. Производство — «Вселенная Кино» и «Ящер Пикчерс». Роли Макса и Гуся вновь исполнят Никита Кологривый и Владимир Карпук, в новом проекте к ним присоединятся Павел Прилучный, Настасья Самбурская, Глеб Калюжный, Дмитрий Чеботарев, Наталья Бардо, Владимир Епифанцев, Михаил Горевой, Игорь Жижикин, Дмитрий Богдан, Сергей Гинзбург, Снежана Самохина и другие. Премьера состоится в Wink весной 2023 года.

Остросюжетная военная драма «Операция «Неман», созданная в партнерстве с телеканалами РЕН-ТВ и «Звезда», основана на романе «В августе сорок четвертого» Владимира Богомолова. Роли в проекте исполнили Александр Яценко, Алексей Кравченко, Алексей Макаров, Андрей Смоляков и Сергей Маковецкий. Премьера запланирована на весну 2023 года.

В 2023 году на Wink может состояться премьера сериала «Балет». По сюжету, после тридцатилетнего перерыва возвращается Рута Майерс, бывшая танцовщица, а ныне – хореограф с мировым именем. Несмотря на прошедшие годы, многое в театре Руте хорошо знакомо: ее бывший возлюбленный Андрей Пронин теперь художественный руководитель театра, ее бывшая лучшая подруга – его жена, а бывшие враги и недруги занимают различные влиятельные посты в театре и вокруг него. Рута надеется ставить спектакль, ни на что не отвлекаясь, но тайны прошлого сразу же дают о себе знать – и эта гастроль изменит жизни всех раз и навсегда. Производство — «Студия Видеопрокат» и «НМГ Студии».

Завершил презентацию документальный спортивный сериал «Большая битва» о спорстменах ММА. Проект создан «Студией Видеопрокат» совместно с «НМГ Студией» при поддержке ИРИ.