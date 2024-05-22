Первый канал снимет сериал о Владимире Жириновском

Об этом сообщил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал в своем телеграм-канале, что Первый канал займется съемками биографического сериала о Владимире Жириновском.

Политик заявил, что уже провел встречу с генеральным директором канала Константином Эрнстом, чтобы обсудить детали грядущего проекта и кандидатов на главную роль.

«Зрители увидят, как закалялся характер Жириновского, историю зарождения ЛДПР, первые успехи в очень непростое время. Уверен, мы сможем передать всю мощь и дух ранней ЛДПР», – подчеркнул Слуцкий.

Напомним, что первоначально байопик о одиозном политике планировался в виде полнометражного фильма, режиссером которого должен был выступить Александр Баранов (ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!).

Фото: официальный сайт Государственной Думы