Первый канал снимет сериал о Владимире Жириновском
Об этом сообщил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий
Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал в своем телеграм-канале, что Первый канал займется съемками биографического сериала о Владимире Жириновском.
Политик заявил, что уже провел встречу с генеральным директором канала Константином Эрнстом, чтобы обсудить детали грядущего проекта и кандидатов на главную роль.
«Зрители увидят, как закалялся характер Жириновского, историю зарождения ЛДПР, первые успехи в очень непростое время. Уверен, мы сможем передать всю мощь и дух ранней ЛДПР», – подчеркнул Слуцкий.
Напомним, что первоначально байопик о одиозном политике планировался в виде полнометражного фильма, режиссером которого должен был выступить Александр Баранов (ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!).
Фото: официальный сайт Государственной Думы