Состоялась церемония закрытия фестиваля нового российского кино «Горький fest»

Фотоотчет из Нижегородского государственного академического театра драмы имени М. Горького

18 июля в Нижегородском государственном академическом театре драмы имени М. Горького завершился VIII фестиваль нового российского кино «Горький fest». Лучшим фильмом, по мнению жюри, стал КОРОЛЬ ЛИР Сергея Потапова, приз зрительских симпатий получила короткометражная комедия «Разъезд» Марии Меленевской.

Полный список победителей доступен по ссылке.

По красной ковровой дорожке фестиваля прошли президент смотра Михаил Пореченков и генеральный продюсер Оксана Михеева, а также жюри, звездные гости и участники, в числе которых Юрий Мороз, Анна Меликян, Юлия Александрова, Денис Аларкон Рамирес, Райан Оттер, Василий Степанов, Алексей Герман-младший, Андрей Золотарев, Анна Чиповская, Максим Стоянов, Павел Табаков, Евгений Сангаджиев, Александра Ревенко, Лянка Грыу, Екатерина Климова, Ирина Безрукова, Алена Чехова, Дарья Повереннова, Анна Невская, Людмила Артемьева, Ксения Суркова, Ангелина Никонова, Полина Лазарева, Антон Пампушный и другие.

Ведущими церемонии закрытия выступили актеры Павел Табаков и Ангелина Стречина. Фильмом закрытия стало короткометражное фэнтези Даши Чаруши «Русалочка».

Фото: пресс-служба фестиваля

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19.07.2024