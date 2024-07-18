В Нижнем Новгороде завершил работу VIII фестиваль нового российского кино «Горький fest»

Фильмом закрытия «Горький fest» стало короткометражное фэнтези Даши Чаруши «Русалочка»

Церемония закрытия традиционно началась с видеодневника смотра под классическое исполнение песни «Разговор со счастьем», самая известная строчка из которой, «вдруг как в сказке…», стала слоганом VIII фестиваля нового российского кино «Горький fest».

Первой взяла слово Наталья Суханова, министр культуры Нижегородской области. Она подхватила сказочный тренд и подметила: «Организаторы наколдовали погоду – с успехом прошли все показы на открытых площадках. Фестиваль достойно подтвердил статус Нижнего Новгорода как культурной столицы этого года».

Ведущими вечера выступили актеры Ангелина Стречина и Павел Табаков.

Первую награду – от Общества охотников и рыболовов – вручил актер Максим Стоянов. Приз вручается второй год подряд: это статуэтка авторства местного художника и денежное вознаграждение в 300 тысяч рублей. Его получила короткометражная лента из Якутии «Торбаса, или Как мы рубили мясо» режиссера Никиты Давыдова.

Второй раз постановщик вышел на сцену, когда кинокритик Василий Степанов отметил его фильм за лучшую драматургию. Давыдов завершил свою речь словами, что профессия режиссера – лучшая в мире.

В регламенте фестиваля не было приза за яркий дебют, но председатель жюри, режиссер Юрий Мороз сказал, что ему с коллегами было важно отметить две работы специальными дипломами: «АТЫКУДА» режиссера Ксении Андриановой и «Минута» постановщика М.Испискова (за этим псевдонимом скрывается творческий коллектив «Заячий стон»).

Также работу Андриановой отметил оператор-постановщик Денис Аларкон Рамирес. Он вручил приз за лучшее визуальное решение. Автор фильма поделилась со сцены подробностями съемочного процесса: «Мы снимали реальный поезд, мы его реально привозили, и это было непросто».

Призом за лучшее музыкальное решение композитор Райан Оттер наградил документальную ленту «Там, где наш дом: Хакасия». Режиссеры Владимир Тарасов и Дмитрий Квашнин, к сожалению, присутствовать на награждении не смогли.

Единодушное и единосердечное решение жюри, как подчеркнула актриса Юлия Александрова, было принято в отношении лучшей актерской работы. Приз достался Марии Смольниковой за роль в фильме «Разъезд» режиссера Марии Меленевской. «Когда эта девушка появляется в кадре, от нее невозможно оторваться и к ней невозможно не подключиться», – восхитилась коллегой Александрова.

Это впечатление закрепил приз зрительских симпатий. Вход на все показы «Горький fest», включая конкурсные, свободный для всех жителей и гостей города. Именно они назвали «Разъезд» лучшим фильмом. Мария Меленевская, получая приз, заметила: «Помните, что из любой конфликтной ситуации можно разъехаться мирно».

В номинации «Лучший режиссер» победила Татьяна Соболева, автор документальной картины ПРОТИВ ВЕТРА. Награду вручила член жюри, режиссер Анна Меликян. Сама постоянный участник кинофестивалей, Анна подчеркнула, что «Горький fest» – самый тепло-семейный, дружный, теплый из всех российских смотров.

Для вручения главной награды, за лучший фильм, на сцену вышли все члены жюри. И поскольку все слова благодарности уже были сказаны, председатель Юрий Мороз сразу объявил победителя: КОРОЛЬ ЛИР режиссера Сергея Потапова. За призом на сцену поднялась сценарист фильма Ангела Попова и поблагодарила зрителей и жюри на якутском языке.

Перед тем, как объявить фестиваль закрытым, президент «Горький fest» Михаил Пореченков еще раз выразил признательность всем, кто приходил на просмотры. А генеральный продюсер Оксана Михеева резюмировала: «Это все заканчивается, но только в этом году».

Фильмом закрытия стало короткометражное фэнтези Даши Чаруши «Русалочка». По сюжету, после того, как героиня Ганса Христиана Андерсена превратилась в морскую пену, феи воздуха забрали ее к себе с обещанием получить человеческую душу после 3000 лет служения. Лента была снята в 2022 году для участия в культурно-благотворительном фонде ACTION Светланы Бондарчук и Евгении Поповой. Партнером проекта стала студия CGF Александра Горохова, которая работала над визуальными эффектами для таких фильмов, как КОНЕК-ГОРБУНОК, ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ, ОГНИВО.

В рамках «Горький fest» состоялась российская премьера картины. Ранее она уже отметилась на одиннадцати международных кинофестивалях и стала лауреатом ⁠27-го Bucheon International Fantastic Film Festival (BiFan) в Южной Корее в номинации «Лучший короткометражный фильм», а также ⁠победителем 5-го международного кинофестиваля The NEXT в номинации «Лучшая женщина-режиссер».

Представлять фильм вышли продюсеры Екатерина Кононенко и Дмитрий Литвинов, режиссер, сценарист и композитор Даша Чаруша, актеры Максим Стоянов и Наталья Павленкова.

«Второй год подряд закрываем «Горький fest» фильмами с названиями мифических существ», – подметила продюсер Екатерина Кононенко, вспоминая, что в 2023 году та же продюсерская команда привозила на фестиваль триллер КЕНТАВР. Даша Чаруша подхватила: «Это огромная честь, спасибо, что остались в тот момент, когда хочется идти и праздновать». А актриса Наталья Павленкова взяла микрофон, чтобы подчеркнуть родство картины «Русалочка» с Нижним Новгородом: «Я счастлива, что я в этом городе, где родилась и выросла, где получила актерское образование и не очень долго работала на этой сцене. И мне приятно, что вы посмотрите сейчас кино, в котором я тоже есть».

Полный список лауреатов

• Лучший фильм – КОРОЛЬ ЛИР, реж. Сергей Потапов

• Приз зрительских симпатий – «Разъезд», реж. Мария Меленевская

• Лучший режиссер – Татьяна Соболева (ПРОТИВ ВЕТРА)

• Лучшая драматургия – Евгений Николаев, Никита Давыдов («Торбаса, или Как мы рубили мясо», реж. Никита Давыдов)

• Лучшая актерская работа – Мария Смольникова («Разъезд», реж. Мария Меленевская)

• Лучшее музыкальное решение – «Там, где наш дом: Хакасия», реж. Владимир Тарасов, Дмитрий Квашнин

• Лучшее изобразительное решение – оператор Владимир Ушаков («АТЫКУДА», реж. Ксения Андрианова)

• Дипломы жюри «За яркий дебют» – «АТЫКУДА» (реж. Ксения Андрианова) и «Минута» (реж. М.Исписков)

• Специальный приз международного общества «Рыбаки и охотники» – «Торбаса, или Как мы рубили мясо», реж. Никита Давыдов

Фото: Евгений Смирнов