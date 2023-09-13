Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»: церемония закрытия

Фотоотчет из концертного комплекса «Роза Холл»

12 сентября на курорте Роза Хутор завершился второй фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», на котором крупнейшие российские онлайн-платформы KION, Okko, Premier, START, Wink, «Иви», «Кинопоиск» представили свои главные сериальные и кинопремьеры будущего сезона.

Самым ожидаемым сериалом был признан «Слово пацана» Жоры Крыжовникова, а лучшим фильмом – СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ Сергея Ильина. Полный список победителей доступен по ссылке.

Закрытие фестиваля посетили Ирина Старшенбаум, Сергей Бурунов, Тихон Жизневский, Алена Михайлова, Дарья Мороз, Андрей Мерзликин, Алла Сигалова, Максим Матвеев, Владимир Яглыч, Жора Крыжовников, Лиза Ищенко, Елизавета Базыкина, Роман Маякин, Марьяна Спивак, Мария Мацель, Анна Банщикова, Илья Ермолов и Марина Ворожищева, Анна Богомолова, Виктория Маслова, Софья Аржаных, Валери Зоидова и Руслан Усачев, Денис Власенко, Ника Жукова, Регина Бурд, Александра Киселева, Михаил Вайнберг и Анастасия Меськова, Олег Гаас и Маргарита Аброськина, Иван и Анна Добронравовы, Сергей Епишев, Светлана Камынина, Егор Корешков и Дарья Авратинская, Григорий Калинин, Софья Лебедева, Владимир Хотиненко и Татьяна Яковлева, Александр Цыпкин, Матвей Лыков, Сергей Ильин и Марика Пышная, Галина Стрижевская, Андрей Золотарев, Александра Ремизова, Инна Оркина, Яна Лебедева, Антон Морозенко, Сергей Васильев, Иван Капитонов, Екатерина Кононенко и Илья Тютенков, Сергей Чихачев, Илья Шутов, Григорий Скряпкин, Ирина Аркадьева, Гевонд Андреасян и другие.

Фото: пресс-служба фестиваля

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13.09.2023