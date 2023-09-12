Второй фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» объявил победителей
Самым ожидаемым сериалом был признан «Слово пацана» Жоры Крыжовникова
В Сочи на горном курорте «Роза Хутор» завершился второй фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Победителей этого года определяли гости, участники и зрители смотра, которые голосовали за фильмы и сериалы онлайн.
Самым ожидаемым сериалом был признан «Слово пацана» Жоры Крыжовникова, а лучшим фильмом – СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ Сергея Ильина.
Список победителей
• Самый ожидаемый сериал
1 место – «Слово пацана» (реж. Жора Крыжовников, Wink и Start)
2 место – «Секс. До и после» (реж. Дарья Мороз, Okko)
3 место – «Черное облако» (реж. Карен Оганесян, Okko)
• Лучший фильм
1 место – СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ (реж. Сергей Ильин, Start)
2 место – ЕДИНИЦА МОНТЕВИДЕО (реж. Татьяна Лютаева, KION)
3 место – ЛУНАТИКИ (реж. Юрий Мороз, «Иви»)
• Герой «Нового сезона»
1 место – Денис Власенко (СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ, реж. Сергей Ильин, Start)
2 место – Иван Янковский («Слово пацана», реж. Жора Крыжовников, Wink и Start)
3 место – Алексей Гуськов («Золотое дно», реж. Илья Ермолов, «Иви»)
• Героиня «Нового сезона»
1 место – Виктория Исакова (ЛУНАТИКИ, реж. Юрий Мороз, «Иви»), Мария Мацель («Черное облако», реж. Карен Оганесян, Okko) и Валери Зоидова (СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ, реж. Сергей Ильин, Start)
2 место – Анастасия Красовская («Слово пацана», реж. Жора Крыжовников, Wink и Start)
3 место – Юлия Снигирь («Золотое дно», реж. Илья Ермолов, «Иви»)
• Открытие «Нового сезона» – Дарья Мороз за режиссерский дебют – сериал «Секс. До и после» (Okko)
Фото: пресс-служба фестиваля