Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»: день третий

Марьяна Спивак, Мария Мацель, Татьяна Лютаева, Алена Свиридова и многие другие

На курорте «Роза Хутор» продолжается фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон».

В третий день работы, 9 сентября, состоялись показы:

– сериала «Престиж», который представили продюсер онлайн-кинотеатра START Михаил Ткаченко, генеральный директор киностудии КИТ Андрей Бегунов, генеральный директор ГПМ КИТ Андрей Терешок, креативный продюсер Мария Меленевская, режиссер Сергей Сенцов, оператор Никита Городниченко.

– сериала «Кеша должен умереть», который представили продюсеры проекта Игорь Мишин и Максим Филатов, ведущий продюсер МТС Медиа, онлайн-кинотеатра Kion Ирина Щербович-Вечер, актриса Елена Попова.

– сериала «Черное облако», который представили председатель попечительского совета фестиваля этого года и продюсер по оригинальному контенту онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев, режиссер Карен Оганесян, креативный продюсер и автор сценария Дарья Грацевич, актрисы Мария Мацель, Марьяна Спивак, Светлана Камынина.

– фильма ЕДИНИЦА МОНТЕВИДЕО, который представили продюсер Kion Игорь Мишин, режиссер Татьяна Лютаева, актриса Агния Дитковските.

Зрителями третьего дня фестиваля «Новый сезон» стали Игорь Гордин, Алексей Учитель, Анна Банщикова, Сабина Ахмедова, Софья Лебедева, Евгений Сангаджиев и Ксения Андрианова, Екатерина Кононенко, Алена Свиридова, Светлана Бондарчук, Матвей Лыков, Валери Зоидова, Никита Власов, Анна Богомолова, Марк Эйдельштейн и другие.

Также в рамках деловой программы фестиваля состоялась панель «До чего дошел прогресс?!», посвященная успешным кейсам использования искусственного интеллекта в производстве контента. В ней приняли участие продюсер Екатерина Кононенко, режиссер и продюсер Роман Новиков, руководитель Sber AR/VR Lab Максим Козлов, директор по данным Okko Александр Панев, а также выступивший модератором продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев.

Фото: пресс-служба фестиваля

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10.09.2023