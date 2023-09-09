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Аналитика


«Новый сезон», день второй: панель деловой программы «До чего дошел прогресс?!»

На мероприятии поговорили об успешных кейсах использования ИИ в производстве контента

9 сентября в рамках деловой программы фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» состоялась панель «До чего дошел прогресс?!», посвященная успешным кейсам использования искусственного интеллекта в производстве контента.

Первой выступила продюсер сериала «Министерство всего хорошего» Екатерина Кононенко. Она призвала не относится к ИИ как к реальному персонажу, который отнимет работу у сценаристов или других кинематографов. По ее мнению, это просто специальный инструмент, который можно и нужно применять в сотворчестве. Нейросети можно применять для разработки концепт-артов, виртуальных декораций, раскадровок, костюмов и прочих эскизов. В рамках презентации Кононенко эксклюзивно поделилась первыми концепт-артами грядущего сериала «Министерство всего хорошего», которые разрабатывались при помощи ИИ. Помимо этого, продюсер также рассказала о том, что постеры ЧУВСТВ АННЫ и КЕНТАВРА были вдохновлены набросками, сделанными при помощи нейросетей.

Режиссер и продюсер Роман Новиков показал несколько анимационных наработок, сделанных при помощи нейросетей, отметив, что раньше подобное приходилось отдавать сторонним художникам, а сейчас делается сразу внутри компании. В качестве одного из примеров доступным всем ИИ-видеоредакторов, Новиков привел нейросеть Wonder Studio, которая позволяет сделать качественную модель своего персонажа и другую графику в несколько кликов.

Максим Козлов, руководитель Sber AR/VR Lab, рассказал гостям о наборе ИИ-инструментов, которые позволяют обрабатывать видео, автоматически создавать окружение или анимацию персонажей – все они были созданы внутри компании, однако Козлов отметил, что «Сбер» настроен сотрудничать со всеми кинематографистами. Среди технологий, представленных Козловым: Volumetric video (позволяет записывать видео цифровых копий реальных людей и переносить их в любые виртуальные среды), NeRFs (сканирует натуру и переносит ее в движок Unreal), Digital Humans SDK (сервис генерации в реальном времени анимации виртуальных аватаров под любую голосовую дорожку и текст) и iVFX (набор инструментов для автоматической обработки видео и анимации персонажей).

Директор по данным Okko Александр Панев рассказал о том, как нейросети используются в работе по сбору информации и анализу – по его словам, ИИ значительно помогает в аналитике и девелопменте.

Под конец панели Гавриил Гордеев продемонстрировал собравшимся, как работает разработанная в Okko программа Story Architect AI. Она позволяет формировать презентацию, синопсис и раскадровку проекта на основе загруженного сценария. В качестве примера, Гордеев загрузил в программу сценарий первой серии проекта «Секс. До и после» Дарьи Мороз и продемонстрировал ее работу в реальном времени – помимо всего прочего, ИИ также сгенерировала внешний облик персонажей, декорации и предложила отечественные и зарубежные референсы.

09.09.2023 Автор: Никита Никитин, Илья Кувшинов

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