top banner

Фотоальбом

Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»: день пятый

Максим Матвеев, Виктория Маслова, Ника Жукова и другие

На курорте «Роза Хутор» продолжается фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон».

В пятый день работы, 11 сентября, состоялись показы:

сериала «Очевидное невероятное», который представили продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев, генеральный  продюсер  кинокомпании «Медиаслово» Данила Шарапов.

сериала «Прелесть», который представили заместитель генерального директора Premier Макар Кожухов, креативный продюсер Ирина Аркадьева.

сериала «Плакса», который представили режиссер Андрей Силкин, креативный продюсер и автор сценария Вадим Бакунев, автор сценария Оксана Барковская, исполнительные продюсеры Ксения Белоусова, Георгий Розинов, актеры Ника Жукова и Роман Маякин.

фильма ТРИГГЕР. ФИЛЬМ, который представили режиссер Александра Ремизова, продюсер, директор по контенту Плюса и Фантеха Яндекса Ольга Филипук, ведущий продюсер Андрей Резник, оператор-постановщик Валерий Петров, продюсер постпродакшн Ольга Фещенко, художник Наталья Каневская, актеры Максим Матвеев, Виктория Маслова и Полина Маликова.

Зрителями пятого дня фестиваля «Новый сезон» стали  Алла Сигалова, Владимир Яглыч, Андрей Мерзликин, Евгений Стычкин, Артем Ткаченко, Алена Михайлова, Егор Корешков и Дарья Авратинская, Сергей Епишев, Светлана Камынина, Олег Гаас, Марьяна Спивак, Иван Добронравов, Мария Мацель, Сергей Годин, Марина Ворожищева и Илья Ермолов, Владимир Хотиненко, Денис Власенко, Софья Лебедева, Матвей Лыков, Соня Присс, Григорий Калинин и другие.

Также в рамках деловой программы фестиваля состоялся питчинг издательств «Эксмо-АСТ» и «Альпина Паблишер». Модератором выступил Александр Цыпкин.

Фото: пресс-служба фестиваля

 

12.09.2023