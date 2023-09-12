Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»: день пятый

Максим Матвеев, Виктория Маслова, Ника Жукова и другие

На курорте «Роза Хутор» продолжается фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон».

В пятый день работы, 11 сентября, состоялись показы:

– сериала «Очевидное невероятное», который представили продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев, генеральный продюсер кинокомпании «Медиаслово» Данила Шарапов.

– сериала «Прелесть», который представили заместитель генерального директора Premier Макар Кожухов, креативный продюсер Ирина Аркадьева.

– сериала «Плакса», который представили режиссер Андрей Силкин, креативный продюсер и автор сценария Вадим Бакунев, автор сценария Оксана Барковская, исполнительные продюсеры Ксения Белоусова, Георгий Розинов, актеры Ника Жукова и Роман Маякин.

– фильма ТРИГГЕР. ФИЛЬМ, который представили режиссер Александра Ремизова, продюсер, директор по контенту Плюса и Фантеха Яндекса Ольга Филипук, ведущий продюсер Андрей Резник, оператор-постановщик Валерий Петров, продюсер постпродакшн Ольга Фещенко, художник Наталья Каневская, актеры Максим Матвеев, Виктория Маслова и Полина Маликова.

Зрителями пятого дня фестиваля «Новый сезон» стали Алла Сигалова, Владимир Яглыч, Андрей Мерзликин, Евгений Стычкин, Артем Ткаченко, Алена Михайлова, Егор Корешков и Дарья Авратинская, Сергей Епишев, Светлана Камынина, Олег Гаас, Марьяна Спивак, Иван Добронравов, Мария Мацель, Сергей Годин, Марина Ворожищева и Илья Ермолов, Владимир Хотиненко, Денис Власенко, Софья Лебедева, Матвей Лыков, Соня Присс, Григорий Калинин и другие.

Также в рамках деловой программы фестиваля состоялся питчинг издательств «Эксмо-АСТ» и «Альпина Паблишер». Модератором выступил Александр Цыпкин.

Фото: пресс-служба фестиваля

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12.09.2023