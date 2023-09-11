«Новый сезон», день пятый: питчинг издательств «Эксмо-АСТ» и «Альпина Паблишер»

11 сентября в рамках деловой программы фестиваля «Новый сезон» состоялся питчинг издательств «Эксмо-АСТ» и «Альпина Паблишер». Модератором выступил Александр Цыпкин.

Молодые авторы лично представили свои произведения профессионалам индустрии и крупнейшим онлайн-кинотеатрам – всего было презентовано девять проектов в различных жанрах.

– Александр Райн, «Замечательный сосед» («АСТ») – вертикально-горизонтальный сериал, жанр: комедия, драма, 8 серий по 24 минуты.

Добродушный и жизнерадостный Боря Лопухов только что приобрел квартиру в не самом благополучном доме своего города. Но Борис не унывает – даже наоборот: он с интересом начинает знакомиться со своими новыми соседями. Среди них – любители выпить, поклонники оккультизма, профессиональный домосед и многие другие интересные люди.

«Подобные истории хорошо оцениваются мужчинами и женщинами от 30 лет и старше, – отметил писатель. – По атмосфере и юмору она напоминает сериал «Тед Лассо», по сюжету и жанру – американский сериал «Соседи». По сеттингу может подойти любой город, но мне кажется, что органичнее всего будет смотреться провинция».

– Евгения Овчинникова, «Сквозь огонь» («Литрес») – горизонтальный сериал, жанр: драма, триллер, 8 серий по 42 минуты.

Главная героиня истории – основательница поискового отряда, которая может читать воспоминания других людей. В детстве девушка столкнулась с таинственной гибелью подруги, и спустя 25 лет вернется в родной город, чтобы при помощи своего дара найти убийцу.

Проект рассчитан на аудиторию 35+. Среди референсов автор указала «Твин Пикс» Дэвида Линча, «Мертвое озеро» Романа Прыгунова и британский сериал «Незабытые».

– Катерина Коноплева, «Анна и Ангел Рождества» («Эксмо») – жанр: сериал-сказка, 6 серий по 35 минут.

История об избалованной девочке Анне, которая во время прогулки в парке накануне Рождества жестоко высмеивает неизлечимо больного мальчика. После того, как ребенка наказывают родители, девочка загадывает желание оказаться в мире, где нет взрослых, и в полночь оно сбывается.

Автор отметила, что действие истории может разворачиваться в абсолютно любом городе, украшенным под Новый год. Среди референсов называются ЩЕЛКУНЧИК И КРЫСИНЫЙ КОРОЛЬ Андрея Кончаловского, КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ Александра РОУ и ПИТЕР ПЭН.

– Ислам Ханипаев, «Холодные глаза» («Альпина») – горизонтальный сериал, жанр: детектив, драма, 7 серий по 45 минут.

В центре повествования истории – молодой и идеалистичный журналист Арсен, который расследует жестокое убийство семьи. Спустя пять лет он узнает, что произошла чудовищная ошибка и по его вине в тюрьме оказался невиновный человек, покончивший из-за этого с собой.

Целевая аудитория проекта – 18+. Основным референсом писатель называет сериал HBO «Настоящий детектив», потому что он структурно похож на его историю. Атмосфера будущего сериала, по словам Ханипаева, будет напоминать сериал «Замерзшие» – «его действие тоже происходит где-то в провинции».

– Анна Джейн, «Небесная музыка» («АСТ») – горизонтальный сериал, жанр: молодежная драма, 6 серий по 48 минут.

Произведение автора на питчинге представила Елена Егоровцева, редактор книг писательницы, которая скончалась в феврале этого года.

Это история о талантливой и амбициозной молодой певице, которая вынуждена «продать свой голос» девушке из богатой семьи, чтобы заработать деньги на дорогостоящую операцию для тети. Так, главной героине приходится петь за сценой, а лавры и успех достаются другому человеку.

«В оригинале действие происходит за рубежом, но сюжет спокойно переносится в любой большой город России», – заявила Егоровцева, также добавив, что у произведений Анны Джейн больше миллиона поклонников по всему миру. Среди референсов называются сериал «Красивая жизнь» и МЕЖДУ НАМИ МУЗЫКА Теренса Малика.

– Глеб Кащеев, «Дарксфорд» («Литрес» и «Феникс») – горизонтальный сериал, жанр: мистика, триллер, драма, 8 серий по 45 минут.

Вика – избалованный подросток, который живет на Рублевке, а родители потакают любым ее капризам. Но мир девочки рушится в один день: мать помещают в клинику, а отец тут же отправляет дочь в закрытую школу Дарскфорд – жуткий интернат, воспитанники которого обладают сверхспособностями.

«Это чисто российские реалии, ничего западного в истории нет», – подчеркнул автор. Референсами будущего проекта он назвал сериалы «Закрытая школа», «Академия “Амбрелла”» и «Уэнздей».

– Надя Хедвиг, «Поцелуй зимы» («Эксмо») – горизонтальный сериал, жанр: городское фэнтези с элементами триллера, 6 серий по 30 минут.

В центре повествования – вчерашняя школьница Вера, одинокая девушка, которая пишет рассказы об убийствах с одним и тем же персонажем. Все меняется в один день, когда Вера обретает страшный дар – останавливать сердца людей прикосновением.

Писательница разделила арку героини сразу на два сезона, а одним из главных плюсов истории называет неоднозначность характера Веры. Среди референсов – второй сезон сериала «Ты», недавний проект KION «Там, где цветет полынь» и ДНЕВНОЙ ДОЗОР Тимура Бекмамбетова.

– К.О.В.Ш, «Виноват кофе» («Эксмо») – горизонтальный сериал, жанр: романтическая комедия, 4 серии по 30 минут.

Проект подставила Ксения Орлова, один из участников творческого дуэта, которая описала историю «современной версией «Красавицы и чудовища» в российском сеттинге».

Главная героиня – милая и неконфликтная студентка Кристина, которая волей случая встречает парня, лицо которого изуродовано шрамами. Девушка видит в нем то, чего не замечают другие, разглядев под шрамами и напускным равнодушием его настоящего.

Среди референсов автор отметила картины ЛЕД, СТРАШНО КРАСИВ и ОТПУСК ПО ОБМЕНУ.

– Дарья Сойфер, «Флирт на поражение» (Inspiria) – жанр: комедия, 8 серий по 24 минуты.

В центре повествования окажутся две противоположные друг другу героини – библиотекарша Женя и бьюти-блогер Яся, которым придется соперничать за внимание молодого человека – причем, у каждой из них своя тактика, напоминающая настольную игру.

По словам автора, проект рассчитан на широкую аудиторию: от 16 до 40 лет. В числе референсов называются ВОЙНА НЕВЕСТ с Кейт Хадсон и Энн Хэтуэй и сериал «Теория большого взрыва», а по юмору сериал будет напоминать британское шоу «Битые пиксели».

11.09.2023 Автор: Никита Никитин, Илья Кувшинов