Официальная касса России: беспроигрышные ценности

Комедия НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ не сдала позиции, несмотря на наличие яркого голливудского конкурента. Фильм о традиционных семейных ценностях привлек на втором уикенде еще 102 млн рублей, снизив темпы соборов на умеренные 28,2%. Это лучший показатель в топ-10. Всего в копилке картины с Юрием Стояновым 294 млн рублей, что превысило тоталы таких летних картин, как МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ (289 млн), НЕ ОДНА ДОМА (219 млн) и НЕПОСЛУШНИКИ (218 млн). Следующий рубеж для проекта – сборы фильма-катастрофа ОДНА (355 млн), который сейчас удерживает звание самого успешного июньского релиза.

Ромком МАТЕРИАЛИСТКА взял на старте «серебро», освоив за первые выходные 93,5 млн рублей. Фильм с ярким звездным составом стал лучшим в топ-10 по наработке на сеанс. Любовный треугольник Дакоты Джонсон, Педро Паскаля и Криса Эванса обошел по сборам зимний хит ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ (82 млн), став лучшим стартом года для компании «Вольга». Также лента установила рекорд среди стартов релизов киностудии A24 в России, оставив позади ЕРЕТИКА (74,1 млн) и ПЛОХУЮ ДЕВОЧКУ (70 млн).

Директор по маркетингу «Вольги» Виктория Ларина выделила составляющие успех релиза: «В первую очередь это выдающийся актерский состав, один из самых звездных любовных треугольников последних лет, где каждую сторону зрители знают и любят. Во-вторых, современный взгляд на понятный жанр, буквально «то же самое, но по-другому». И, наконец, сама тема фильма, история и выбор героини Дакоты Джонсон, который вызывает жаркие обсуждения и после сеанса. Мы видим, что «сарафан» у фильма складывается выдающийся – как раз за счет этих споров».

Короткометражки с предсеансовым обслуживанием снова оказались в топ-3. На минувшей неделе за ними преимущественно скрывалась новинка – фэнтези КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. Общая сумма сборов составила 50,2 млн, это на 9,9% больше, чем было на прошлой неделе, и сопоставимо со сборами недель, когда выходили пиратские релизы ЛИЛО И СТИЧ (52,3 млн) и MINECRAFT В КИНО (52,1 млн).

Экшн БАЛЕРИНА оказался на четвертой строчке с выручкой 45,3 млн рублей. За три недели боевик заработал 342 млн рублей, обойдя финальные сборы второй части ДЖОНА УИКА (332 млн) и став самым успешным зарубежным официальным релизом этого года. До этого лидерство принадлежало МАСТЕРУ с Джейсоном Стэйтемом (304 млн). Сейчас у картины с Аной де Армас есть шансы приблизиться к сборам третьего фильма франшизы о Джоне Уике (438 млн).

Анимационный альманах ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2 освоил за уикенд 38,4 млн рублей. На второй неделе релиз потерял 44,9% первоначальной кассы, увеличив выручку до 135 млн рублей. Это на 11,2% больше прошлогодних сборов первого мультфильма за тот же период (125 млн). Очередная серия популярной франшизы уже стала самым успешным анимационным релизом года, опередив ЗВЕРОПОИСК (101 млн).

Шестую строчку занял другой сиквел проекта для всей семьи. Комедия АРТЕК. СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ по итогам двух уикендов заработала 107 млн рублей с падением сборов на существенные 51,8%. Сборы первой части АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ после двух уикендов были практически аналогичными – 104 млн.

Аниме ДАНДАДАН: ЗЛОЙ ГЛАЗ, кинотеатральная версия из первых трех серий второго сезона сериала, освоило на первом уикенде 17,6 млн и 20,7 млн с учетом превью. Это пятый стартовый результат среди аниме-релизов в российском прокате, на 53,8% превосходящий показатели финальных эпизодов сериала АТАКА ТИТАНОВ: ПОСЛЕДНЯЯ АТАКА. Для кинокомпании «Пионер», выпустившей проект совместно с «Амедиатекой», релиз показал лучший старт с 2020 года.

«Мы эстимировали проект довольно аккуратно, поскольку это новый формат для нашего рынка, но ориентировались примерно на те цифры, которые и получили по итогам уикенда, – прокомментировала генеральный директор «Пионера» Александра Геллер. – Мы изначально верили в сам контент и, конечно, наша маркетинговая команда совместно с «Амедиатекой» выстроила по-настоящему ювелирную стратегию выпуска. Она была нацелена не только на фанатов, но и на привлечение новой аудитории, что особенно актуально на фоне интереса к японской культуре, аниме и манге в целом. Это нишевое направление постепенно перерастает в молодежное движение, и мы старались говорить с этой аудиторией на ее языке. Результат мы видим по комментариям в соцсетях, динамике продаж и общей активности зрителей».

Слэшер КРОВАВЫЙ УРОЖАЙ заработал на старте 16,8 млн рублей, существенно опередив недавние аналоги ПИТЕР ПЭН: КОШМАР В НЕТЛАНДИИ (9,5 млн) и МИККИ МОНСТР (9,3 млн).

Спортивная драма БОЛЬШЕ ЧЕМ ФУТБОЛ на вторых выходных потеряла 59,7% от стартовых сборов, что стало худшим показателем в топ-10. Фильм с Иваном Охлобыстиным и Алексеем Воробьевым прибавил к своей кассе еще 14,8 млн рублей, заработав в общей сложности 63,6 млн. От сборов ближайшего аналога ФИНАЛ (83,6 млн) картину отделяет 20 млн.

Триллер ИГРА В КАЛЬМАРА: ПЕРЕЗАГРУЗКА замкнул топ-10 с кассой 6,9 млн. Фильм смог обойти по стартовым показателям такие остросюжетные проекты, как КРУТОЙ ПОВОРОТ (6,3 млн), ОБИТЕЛЬ СМЕРТИ (6,2 млн) и ОПУС (6,1 млн). В среднем на сеанс картины приходило 7 человек – самый низкий показатель в десятке лидеров.

Также в прокат вышли американский мультфильм КРОССЫ (11-е место, 6,6 млн), боевик ЛИГА ТЕНЕЙ (12-е место, 6,2 млн), фэнтези МАГИЯ ЧЕТЫРЕХ СТИХИЙ (14-е место, 5,3 млн), перевыпуск культового аниме АКИРА (19-е место, 3,3 млн) и драма ЗДРАВСТВУЙ, ГРУСТЬ (20-е место, 3,3 млн).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 461 млн рублей, с учетом стран СНГ – 521 млн. Это на 15,2% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 16,2% больше, чем было на аналогичном уикенде 2024 года, когда прокат возглавил пиратский релиз ГОЛОВОЛОМКА 2.

Фото: кадр из фильма НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ

25.06.2025 Автор: Вероника Cкурихина