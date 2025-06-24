Фестиваль «Лампа» представил программу смотра

В нее вошли 62 проекта

Организаторы XII Международного кинофестиваля социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы «Лампа», который пройдет в Перми с 12 по 14 сентября, представили программу грядущего смотра.

В нее вошли 62 лучших вдохновляющих документальных, игровых и анимационных проектов. Основную программу смотра лично представят режиссеры из 11 стран мира: России, США, Индии, Турции, Ирана, Италии, Испании, Великобритании, Узбекистана, Сербии и Панамы.

В этом году «Лампа» впервые представит секцию импакт-кино, в рамках которой будут продемонстрированы пять проектов: мелодрама ТОЧКА ОПОРЫ Александра Андреева, комедия ТУТ ВСЕ СВОИ Юрия Суходольского, документальная лента МАНИФЕСТ МЕЧТЫ Анатолия Доброжана, а также минисериал «Будущие» Элен Заргарян и видеоподкаст «МХТ. Выход за сцену» Анны Турчаниновой.

Победители смотра будут объявлены на церемонии награждения 14 сентября. Программа «Лампы» целиком доступна на официальном сайте.

Фото: пресс-служба фестиваля