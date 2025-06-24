Обзор новинок проката на уикенде 26–29 июня

Главной новинкой уикенда станет фильм ужасов со звездным актерским составом РИТУАЛ (VLG). Девушку, одержимую дьяволами, будут спасать герои Аль Пачино и Дэна Стивенса. Эта история в свое время легла в основу культовой картины ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА, а популярные голливудские актеры прибавят веса, казалось бы, достаточно типовому хоррору. Кроме того, летом, в окружении семейных и детских релизов, ужасы пользуются чуть большим спросом. Поэтому прогнозировать кассу в данном случае можно по таким аналогам, как ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ (25,6 млн рублей на старте) с Хелен Миррен и похожий релиз кинокомпании «Вольга» 13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА (21,2 млн на старте).

Еще одна зарубежная новинка – экшн-комедия ШПИОНСКАЯ СВАДЬБА (AK). Ребел Уилсон разыгрывает уже знакомый сюжет: лучший день в ее жизни превращается в крутую разборку с опасными наемниками. Трейлер обещает добрый комедийный боевик, однако вторичность истории и снижение интереса к комедиям, а также отсутствие звезд категории А несколько срезают уровень ожиданий. Основными кассовыми референсами видятся МОЯ ПИРАТСКАЯ СВАДЬБА (23,8 млн рублей на старте) и МАМА МАФИЯ (17,4 млн на старте).

Главным предложением для семейной аудитории станет гастрономическая комедия МАЛЕНЬКИЙ ШЕФ (NKI). Талантливый и предприимчивый ребенок пускается в полное приключений путешествие, чтобы спасти от развода своих родителей. Среди плюсов – популярный в жанре Роман Курцын, звездный Мирон Проворов и эстетичная гастрономическая съемка, способная привлечь ценителей кулинарных шоу. Из минусов – не слишком активная рекламная кампания и переизбыток детского и семейного контента в кинотеатрах. Ближайшими референсами по сборам видится похожий фильм прокатчика «Наше кино» НОВОГОДНИЙ ШЕФ (29,6 млн рублей на старте), и приключения МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 2 (20,9 млн на старте).

Киноманы смогут оценить перевыпуск сразу двух культовых анимаций: аниме АКИРА (INK) и франко-бельгийского мультфильма ТРИО ИЗ БЕЛЬВИЛЛЯ (RUR). Интерес может вызвать и полнометражный релиз, полностью созданный ИИ – ЧИНГИС-ХАН (RSP).

Также в прокат выйдут спортивная драма АРЛАН. РЕШАЮЩИЙ РАУНД (BSD), байопик ВЕЛИКАЯ ЛИЛИАН ХОЛЛ (PRD), комедии КАЧЕЛИ (NMG), ПАТРУЛЬ. МИССИЯ ТАМБИ (KAP) и ЧТО ЗНАЕТ МАРИЭЛЬ (AOF), мультфильм МИСТЕР РОБОТ (CIPА), фильм ужасов СВЯТАЯ НОЧЬ. ОХОТНИКИ НА ДЕМОНОВ (CP) и триллер СМЕРТЬ В ЛИФТЕ (KNLG).

Фото: кадр из фильма РИТУАЛ

24.06.2025 Автор: Вероника Cкурихина