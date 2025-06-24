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Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 26–29 июня

Восставшие из Голливуда

Главной новинкой уикенда станет фильм ужасов со звездным актерским составом РИТУАЛ (VLG). Девушку, одержимую дьяволами, будут спасать герои Аль Пачино и Дэна Стивенса. Эта история в свое время легла в основу культовой картины ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА, а популярные голливудские актеры прибавят веса, казалось бы, достаточно типовому хоррору. Кроме того, летом, в окружении семейных и детских релизов, ужасы пользуются чуть большим спросом. Поэтому прогнозировать кассу в данном случае можно по таким аналогам, как ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ (25,6 млн рублей на старте) с Хелен Миррен и похожий релиз кинокомпании «Вольга» 13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА (21,2 млн на старте).

Еще одна зарубежная новинка – экшн-комедия ШПИОНСКАЯ СВАДЬБА (AK). Ребел Уилсон разыгрывает уже знакомый сюжет: лучший день в ее жизни превращается в крутую разборку с опасными наемниками. Трейлер обещает добрый комедийный боевик, однако вторичность истории и снижение интереса к комедиям, а также отсутствие звезд категории А несколько срезают уровень ожиданий. Основными кассовыми референсами видятся МОЯ ПИРАТСКАЯ СВАДЬБА (23,8 млн рублей на старте) и МАМА МАФИЯ (17,4 млн на старте).

Главным предложением для семейной аудитории станет гастрономическая комедия МАЛЕНЬКИЙ ШЕФ (NKI). Талантливый и предприимчивый ребенок пускается в полное приключений путешествие, чтобы спасти от развода своих родителей. Среди плюсов – популярный в жанре Роман Курцын, звездный Мирон Проворов и эстетичная гастрономическая съемка, способная привлечь ценителей кулинарных шоу. Из минусов – не слишком активная рекламная кампания и переизбыток детского и семейного контента в кинотеатрах. Ближайшими референсами по сборам видится похожий фильм прокатчика «Наше кино» НОВОГОДНИЙ ШЕФ (29,6 млн рублей на старте), и приключения МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 2 (20,9 млн на старте).

Киноманы смогут оценить перевыпуск сразу двух культовых анимаций: аниме АКИРА (INK) и франко-бельгийского мультфильма ТРИО ИЗ БЕЛЬВИЛЛЯ (RUR). Интерес может вызвать и полнометражный релиз, полностью созданный ИИ – ЧИНГИС-ХАН (RSP).

Также в прокат выйдут спортивная драма АРЛАН. РЕШАЮЩИЙ РАУНД (BSD), байопик ВЕЛИКАЯ ЛИЛИАН ХОЛЛ (PRD), комедии  КАЧЕЛИ (NMG), ПАТРУЛЬ. МИССИЯ ТАМБИ (KAP) и ЧТО ЗНАЕТ МАРИЭЛЬ (AOF), мультфильм МИСТЕР РОБОТ (CIPА), фильм ужасов СВЯТАЯ НОЧЬ. ОХОТНИКИ НА ДЕМОНОВ (CP) и триллер СМЕРТЬ В ЛИФТЕ (KNLG).

Фото: кадр из фильма РИТУАЛ

24.06.2025 Автор: Вероника Cкурихина

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