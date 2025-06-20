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Предварительная касса четверга: «Материалистка» стала лучшей новинкой

Автор: Георгий Романов

20 июня 2025

Аниме «Дандадан: Злой глаз» стартовало с шестой строчки чарта

По предварительным данным, лучшей новинкой четверга стала мелодрама МАТЕРИАЛИСТКА (VLG). Проект записал на свой счет примерно 16 млн рублей, что позволило ему занять вторую строчку чарта. С таким стартом фильм Селин Сон  вполне может рассчитывать на 80-90 млн рублей по итогу всего уикенда.

Аниме ДАНДАДАН: ЗЛОЙ ГЛАЗ (PNR) начало свой прокат с шестого места таблицы лучших релизов четверга. Заработанные японским релизом 3,5 млн рублей к концу недели должны превратиться в 18-22 млн рублей. 

Американский хоррор КРОВАВЫЙ УРОЖАЙ (CP) освоил за четверг около 3,2 млн рублей, что может превратиться в 13-16 млн рублей за четыре дня проката.

Анимационный релиз КРОССЫ (GF) в первый день проката записал на свой счет порядка 1,5 млн рублей. К вечеру воскресенья в копилке мультфильма может оказаться лишь 6-9 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма МАТЕРИАЛИСТКА

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