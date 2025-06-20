Предварительная касса четверга: «Материалистка» стала лучшей новинкой

Аниме «Дандадан: Злой глаз» стартовало с шестой строчки чарта

По предварительным данным, лучшей новинкой четверга стала мелодрама МАТЕРИАЛИСТКА (VLG). Проект записал на свой счет примерно 16 млн рублей, что позволило ему занять вторую строчку чарта. С таким стартом фильм Селин Сон вполне может рассчитывать на 80-90 млн рублей по итогу всего уикенда.

Аниме ДАНДАДАН: ЗЛОЙ ГЛАЗ (PNR) начало свой прокат с шестого места таблицы лучших релизов четверга. Заработанные японским релизом 3,5 млн рублей к концу недели должны превратиться в 18-22 млн рублей.

Американский хоррор КРОВАВЫЙ УРОЖАЙ (CP) освоил за четверг около 3,2 млн рублей, что может превратиться в 13-16 млн рублей за четыре дня проката.

Анимационный релиз КРОССЫ (GF) в первый день проката записал на свой счет порядка 1,5 млн рублей. К вечеру воскресенья в копилке мультфильма может оказаться лишь 6-9 млн рублей.

Фото: кадр из фильма МАТЕРИАЛИСТКА