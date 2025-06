Обзор изменений графика релизов на неделе 16–22 июня 2025 года

«Девятая планета» с Юрой Борисовым, перевыпуск «Прогулки» Алексея Учителя и многое другое

На минувшей неделе «Централ Партнершип» заявил на 29 января 2026 года фантастику ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА. Главные роли в проекте исполняют Юра Борисов и Ирина Старшенбаум.

«Экспонента Фильм» поставила на 24 июля хит с фестиваля «Санденс» этого года – драмеди ПРОСТИ, ДЕТКА. Компания также заявила две новинки на сентябрь – THE RED BOOK RITUAL: GATES OF HELL (4 сентября) и LET'S PLAY IN THE WOODS (18 сентября).

RWV Film вновь покажет на больших экранах мелодраму Алексея Учителя ПРОГУЛКА. Лента, которая открыла зрителям Евгения Цыганова, Ирину Пегову и Павла Баршака, вновь выйдет в прокат с 24 июля.

«Парадиз» временно убрал из прокатной сетки мультфильм ПИНОККИО И ВОЛШЕБНАЯ ВОДА, релиз которого был заявлен на 18 декабря. Триллер АСТРОНАВТ с Кейт Мара переместился на неделю позже – с 16 на 23 октября, а спортивная драма ГИГАНТ с Пирсом Броснаном – с 4 сентября на 4 декабря.

Четыре новинки анонсировало АО «Синема Парк» – ЭКЗОРЦИЗМ: ХРОНИКИ (7 августа), ПИЛА. НАСЛЕДИЕ (14 августа), ПРОКЛЯТИЕ ЗОЛУШКИ: КРОВЬ НА ТУФЕЛЬКЕ (28 августа) и ПАТРУЛЬ ДИНО: В ПОИСКАХ ДРЕВНЕГО ДИНОЗАВРА (31 августа). Перевыпуск аниме Синсуке Сато ОСТРОВ ЗАБВЕНИЯ ХАРУКА И ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО слегка задержится – релиз был передвинут с 21 июля на 21 августа.

«Ракета Релизинг» выпустит 14 августа хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. КРОВЬ ЭКЗОРЦИСТА.

Фото: кадр из фильма ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА