Skydance представила руководство нового медиаконгломерата

Слияние с Paramount официально будет завершено 7 августа

Пресс-служба Skydance Media подтвердила, что официальное завершение слияния с Paramount Global состоится уже 7 августа. В связи с этим компания также представила исполнительное руководство нового медиаконгломерата.

Как сообщалось ранее, основатель Skydance Дэвид Эллисон станет генеральным директором компании, а бывший генеральный директор NBCUniversal Джефф Шелл будет назначен президентом.

Если говорить про киноподразделение Paramount Pictures, то его соруководителями станут креативный директор Skydance Дана Голдберг и бывший президент Sony Pictures Motion Pictures Джош Гринштейн. Помимо этого, Голдберг получит должность главы Paramount Television, а Гринштейн – пост вице-президента по платформам.

Бывший руководитель отдела контента Netflix Синди Холланд возглавит стриминговое подразделение нового конгломерата, которое будет включать в себя Paramount+ и Pluto. Должность операционного директора займет глава лосанджелесского офиса частной инвестиционной компании RedBird Capital Энди Гордон – именно RedBird выступила одним из финансовых партнеров сделки Skydance и Paramount.

Нынешний со-глава Paramount Джордж Чикс останется в корпорации – он продолжит курировать телесеть CBS и возьмет на себя часть кабельных телесетей. В свою очередь, два других руководителя Paramount – Брайан Роббинс и Крис Маккарти – покинут предприятие.