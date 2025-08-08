Фонд кино поддержит 18 проектов кинокомпаний-лидеров
Среди них – сиквел «Волшебника Изумрудного города», «Приключения старика Хоттабыча» и «Холоп 3»
Фонд кино завершил процедуру отбора национальных художественных фильмов лидеров отечественного кинопроизводства.
Всего к получению поддержки было утверждено 18 проектов. Список студий и картин расположен в алфавитном порядке.
Стоит отметить, что единственной кинокомпанией, которая не получила финансирования, стала «ПРОФИТ» Игоря Толстунова. Напомним, что она была включена Фондом в список лидеров в этом году.
«Арт Пикчерс Студия»
• ПРИКЛЮЧЕНИЯ СТАРИКА ХОТТАБЫЧА (250 млн рублей на безвозвратной основе)
«ВБД Груп»
• КОЛОБОК (50 млн рублей на условиях 100% возвратности)
• ХОЛОП 3 (300 млн рублей на безвозвратной основе)
• ЧЕБУРАШКА 2 (200 млн рублей на условиях 100% возвратности)
Кинокомпания «Водород»
• БУРАТИНО (60 млн рублей на безвозвратной основе и 50 млн рублей на условиях 100% возвратности)
• ВЕСЕЛЬЧАК У (100 млн рублей на безвозвратной основе)
• НЕАНДЕРТАЛЕЦ (100 млн рублей на безвозвратной основе и 100 млн рублей на условиях 100% возвратности)
«Дирекция кино»
• АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК (250 млн рублей на безвозвратной основе)
«МЕМ»
• 1001 НОЧЬ (100 млн рублей на безвозвратной основе)
Кинокомпания «СТВ»
• ГОРЫНЫЧ (100 млн рублей на безвозвратной основе)
• КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА (80 млн рублей на безвозвратной основе)
• ЧУДО-ЮДО (200 млн рублей на безвозвратной основе)
Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова
• КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ (350 млн рублей на безвозвратной основе)
• КОРОЛЕВА АННА (400 млн рублей на безвозвратной основе)
«Централ Партнершип»
• АНГЕЛЫ ЛАДОГИ (70,15 млн рублей на безвозвратной основе и 129,85 млн рублей из перераспределенных средств субсидии прошлых лет)
• БИТВА МОТОРОВ (400 млн рублей на безвозвратной основе)
• ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ (350 млн рублей на безвозвратной основе)
• ГУАНТАНАМЕРА (100 млн рублей на безвозвратной основе)
Фото: кадр со съемок фильма КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА