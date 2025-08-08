top banner

Фонд кино поддержит 18 проектов кинокомпаний-лидеров

Автор: БК

8 августа 2025

Среди них – сиквел «Волшебника Изумрудного города», «Приключения старика Хоттабыча» и «Холоп 3»

Фонд кино завершил процедуру отбора национальных художественных фильмов лидеров отечественного кинопроизводства.

Всего к получению поддержки было утверждено 18 проектов. Список студий и картин расположен в алфавитном порядке.

Стоит отметить, что единственной кинокомпанией, которая не получила финансирования, стала «ПРОФИТ» Игоря Толстунова. Напомним, что она была включена Фондом в список лидеров в этом году.  

«Арт Пикчерс Студия»
• ПРИКЛЮЧЕНИЯ СТАРИКА ХОТТАБЫЧА (250 млн рублей на безвозвратной основе)

«ВБД Груп»
• КОЛОБОК (50 млн рублей на условиях 100% возвратности)
• ХОЛОП 3 (300 млн рублей на безвозвратной основе)
• ЧЕБУРАШКА 2 (200 млн рублей на условиях 100% возвратности)

Кинокомпания «Водород»
• БУРАТИНО (60 млн рублей на безвозвратной основе и 50 млн рублей на условиях 100% возвратности)
• ВЕСЕЛЬЧАК У (100 млн рублей на безвозвратной основе)
• НЕАНДЕРТАЛЕЦ (100 млн рублей на безвозвратной основе и 100 млн рублей на условиях 100% возвратности)

«Дирекция кино»
• АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК (250 млн рублей на безвозвратной основе)

«МЕМ»
• 1001 НОЧЬ (100 млн рублей на безвозвратной основе)

Кинокомпания «СТВ»
• ГОРЫНЫЧ (100 млн рублей на безвозвратной основе)
• КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА (80 млн рублей на безвозвратной основе)
• ЧУДО-ЮДО (200 млн рублей на безвозвратной основе)

Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова
• КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ (350 млн рублей на безвозвратной основе)
• КОРОЛЕВА АННА (400 млн рублей на безвозвратной основе)

«Централ Партнершип»
• АНГЕЛЫ ЛАДОГИ (70,15 млн рублей на безвозвратной основе и 129,85 млн рублей из перераспределенных средств субсидии прошлых лет)
• БИТВА МОТОРОВ (400 млн рублей на безвозвратной основе)
• ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ (350 млн рублей на безвозвратной основе)
• ГУАНТАНАМЕРА (100 млн рублей на безвозвратной основе)

Фото: кадр со съемок фильма КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Okko рассказал о новинках августа
Подробнее
Rutube представил релизы августа
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы на вершине уже месяц
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 28 июля – 3 августа 2025 года
Подробнее
Новинки августа в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Новый дистрибьютор «Товарищество независимых продюсеров» дебютирует «Филателией»
Подробнее
Стала известна дата проведения юбилейной «Ночи кино»
Подробнее
Новинки августа в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»
Подробнее
Джеймс Кэмерон может снять «Призраки Хиросимы» в 3D
Подробнее
Skydance представила руководство нового медиаконгломерата
Подробнее
Предварительная касса уикенда: фильм ужасов «Одно целое» возглавил прокат
Подробнее
Фестиваль «Короче» представил жюри
Подробнее
«МТС Медиа» представил планы холдинга на ближайшее будущее
Подробнее
«Яндекс» сделает байопик о хоккеисте Александре Овечкине
Подробнее
«МТС Медиа» станет владельцем студии «Кинополис»
Подробнее
Продолжение «Страстей Христовых» разделят на два фильма
Подробнее
Comic-Con 2025: фантастические супергерои и где они обитают
Подробнее
Касса России: пиратские релизы лидируют с большим отрывом
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 7–10 августа
Подробнее
Американская касса: лучшей новинкой стал мультфильм «Плохие парни 2»
Подробнее

Новости по теме

Минкультуры объявило победителей дополнительного питчинга 
Подробнее
Фонд кино продлевает сроки конкурса на производство фильмов о Дальнем Востоке
Подробнее
Фонд кино начал прием заявок на поддержку национальных фильмов в прокате
Подробнее
В Новосибирске состоится питчинг научно-фантастических фильмов и сериалов
Подробнее
В Минкультуры состоялся дополнительный питчинг кинопроектов
Подробнее