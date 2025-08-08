Фонд кино поддержит 18 проектов кинокомпаний-лидеров

Среди них – сиквел «Волшебника Изумрудного города», «Приключения старика Хоттабыча» и «Холоп 3»

Фонд кино завершил процедуру отбора национальных художественных фильмов лидеров отечественного кинопроизводства.

Всего к получению поддержки было утверждено 18 проектов. Список студий и картин расположен в алфавитном порядке.

Стоит отметить, что единственной кинокомпанией, которая не получила финансирования, стала «ПРОФИТ» Игоря Толстунова. Напомним, что она была включена Фондом в список лидеров в этом году.

«Арт Пикчерс Студия»

• ПРИКЛЮЧЕНИЯ СТАРИКА ХОТТАБЫЧА (250 млн рублей на безвозвратной основе)

«ВБД Груп»

• КОЛОБОК (50 млн рублей на условиях 100% возвратности)

• ХОЛОП 3 (300 млн рублей на безвозвратной основе)

• ЧЕБУРАШКА 2 (200 млн рублей на условиях 100% возвратности)

Кинокомпания «Водород»

• БУРАТИНО (60 млн рублей на безвозвратной основе и 50 млн рублей на условиях 100% возвратности)

• ВЕСЕЛЬЧАК У (100 млн рублей на безвозвратной основе)

• НЕАНДЕРТАЛЕЦ (100 млн рублей на безвозвратной основе и 100 млн рублей на условиях 100% возвратности)

«Дирекция кино»

• АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК (250 млн рублей на безвозвратной основе)

«МЕМ»

• 1001 НОЧЬ (100 млн рублей на безвозвратной основе)

Кинокомпания «СТВ»

• ГОРЫНЫЧ (100 млн рублей на безвозвратной основе)

• КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА (80 млн рублей на безвозвратной основе)

• ЧУДО-ЮДО (200 млн рублей на безвозвратной основе)

Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова

• КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ (350 млн рублей на безвозвратной основе)

• КОРОЛЕВА АННА (400 млн рублей на безвозвратной основе)

«Централ Партнершип»

• АНГЕЛЫ ЛАДОГИ (70,15 млн рублей на безвозвратной основе и 129,85 млн рублей из перераспределенных средств субсидии прошлых лет)

• БИТВА МОТОРОВ (400 млн рублей на безвозвратной основе)

• ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ (350 млн рублей на безвозвратной основе)

• ГУАНТАНАМЕРА (100 млн рублей на безвозвратной основе)

Фото: кадр со съемок фильма КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА