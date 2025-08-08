top banner

Предварительная касса четверга: в лидерах остались холдоверы

Автор: Георгий Романов

8 августа 2025

Лучшей новинкой стала комедия «Атель-матель»

Согласно предварительным данным, первые три места таблицы лучших релизов четверга остались за холдоверами во главе с хоррором ОДНО ЦЕЛОЕ (VLG).

Лучшей новинкой недели стала отечественная комедия АТЕЛЬ-МАТЕЛЬ (CP), расположившаяся на четвертом месте чарта. Проект записал на свой счет около 3 млн рублей, что к концу недели должно дать 15-18 млн рублей. 

Строчкой ниже оказалась семейная картина ИВАН СЕМЕНОВ. ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ (CAO), заработавшая в первый день проката 2,9 млн рублей и тоже претендующая на 15-18 млн рублей по итогу уикенда.

Американский хоррор ЗАТЕРЯННОЕ МЕСТО (GF) пополнил свою копилку на 1,7 млн рублей, что позволило ему взобраться на седьмое место таблицы. С таким стартом фильм с Холли Берри может рассчитывать на 8-10 млн рублей к вечеру воскресенья.

Также в десятку лучших попал индонезийский фильм ужасов ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ. НЕВЕСТА ДЬЯВОЛА (EXP) с результатом в 1,4 млн рублей. Исходя из этого, картина претендует на 7-8 млн рублей за четыре дня проката. 

Фото: кадр из фильма АТЕЛЬ-МАТЕЛЬ

