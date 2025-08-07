Сериал «Хирург» собрал 2 млн просмотров за первый уикенд

Триллер дебютировал на платформах «Иви» и Start 31 июля

«Хирург» продемонстрировал отличные показатели на старте – за первый уикенд сериал совокупно собрал 2 млн просмотров в онлайн-кинотеатрах «Иви» и Start.

Триллер режиссера Ильи Ермолова и шоураннера Теймура Джафарова рассказывает о талантливом хирурге, который по воле судьбы оказывается ввязан в запутанный мир подпольной трансплантологии.

«Еще до премьеры сериал "Хирург" был отмечен как "Самый ожидаемый" на фестивале сериалов "Пилот", что потенциально выводило его в ряд сериалов-событий. Такой интерес аудитории и индустрии к проекту, конечно, повышал планку нашей работы по его продвижению. К тому же выход сериала состоялся летом, в так называемый "низкий сезон". Но результаты первого уикенда превзошли наши ожидания — 2 миллиона просмотров (совокупно на "Иви" и Start). Для нас это очень важное и ценное признание зрителей и показатель действительно качественной и слаженной командной работы», – отметили в пресс-службе Start.

Проект продюсерской компании Team Films и онлайн-кинотеатров «Иви» и Start с Сергеем Гилевым в главной роли дебютировал на платформах 31 июля.

Фото: кадр из сериала «Хирург»