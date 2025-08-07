top banner

Сериал «Хирург» собрал 2 млн просмотров за первый уикенд

Автор: БК

7 августа 2025

Триллер дебютировал на платформах «Иви» и Start 31 июля

«Хирург» продемонстрировал отличные показатели на старте – за первый уикенд сериал совокупно собрал 2 млн просмотров в онлайн-кинотеатрах «Иви» и Start.

Триллер режиссера Ильи Ермолова и шоураннера Теймура Джафарова рассказывает о талантливом хирурге, который по воле судьбы оказывается ввязан в запутанный мир подпольной трансплантологии.

«Еще до премьеры сериал "Хирург" был отмечен как "Самый ожидаемый" на фестивале сериалов "Пилот", что потенциально выводило его в ряд сериалов-событий. Такой интерес аудитории и индустрии к проекту, конечно, повышал планку нашей работы по его продвижению. К тому же выход сериала состоялся летом, в так называемый "низкий сезон". Но результаты первого уикенда превзошли наши ожидания — 2 миллиона просмотров (совокупно на "Иви" и Start). Для нас это очень важное и ценное признание зрителей и показатель действительно качественной и слаженной командной работы», – отметили в пресс-службе Start.

Проект продюсерской компании Team Films и онлайн-кинотеатров «Иви» и Start с Сергеем Гилевым в главной роли дебютировал на платформах 31 июля.

Фото: кадр из сериала «Хирург»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у драмеди «Прости, детка»
Подробнее
Третий сезон «Вампиров средней полосы» станет последним
Подробнее
Okko рассказал о новинках августа
Подробнее
Кинофестиваль «Окно в Европу» представил конкурсную программу
Подробнее
Первый международный фестиваль аутентичного кино «Алания» начал прием заявок
Подробнее
Rutube представил релизы августа
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в июле 2025 года
Подробнее
«Ленфильм» представил новый состав совета директоров
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы на вершине уже месяц
Подробнее
Владимир Путин подписал обновленный закон о выдаче прокатных удостоверений
Подробнее
Предварительная касса четверга: в лидеры выбилась семейная картина «Мой папа – медведь»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 28 июля – 3 августа 2025 года
Подробнее
Создатель «Острых козырьков» напишет новый фильм бондианы
Подробнее
Новинки августа в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Новый дистрибьютор «Товарищество независимых продюсеров» дебютирует «Филателией»
Подробнее
Стала известна дата проведения юбилейной «Ночи кино»
Подробнее
Comic-Con 2025: фантастические супергерои и где они обитают
Подробнее
Касса России: пиратские релизы лидируют с большим отрывом
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 7–10 августа
Подробнее
Американская касса: лучшей новинкой стал мультфильм «Плохие парни 2»
Подробнее