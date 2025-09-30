Обзор новинок проката на уикенде 2–5 октября

Главной новинкой уикенда станет российская фантастическая комедия для всей семьи (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (NMG). Она рассказывает историю первокурсника, который оказывается в теле испытательной модели робота. За привлечение молодой аудитории отвечает Леон Кемстач. По своей концепции проект близок к майской премьере СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА, на его сборы она и может рассчитывать (55,6 млн рублей за первые выходные).

Альтернативным предложением служит семейная комедия МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА (NKI). Не используя фантастическую составляющую она рассказывает понятную и уже проверенную весной и летом этого года историю отношений деда советской закалки и современного внука. В фильме одну из своих последних ролей сыграл Роман Мадянов. Ориентирами по сборам здесь выступают такие семейные картины, как ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (45,2 млн на старте) и АРТЕК. СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ (54,8 млн после первого уикенда).

Продолжение приключенческого фильма НАХИМОВЦЫ получило подзаголовок ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ (CAO). Фильм потенциально больше интересен аудитории в регионах и может рассчитывать на коллективные походы учеников военных училищ. В отличие от первой части, здесь нет взрослых крупных звезд, но на схожие сборы (19,8 млн по итогам первых выходных) лента вполне может рассчитывать. Другим аналогом видится недавний релиз ЖИГА. НА ПОЛНОЙ СКОРОСТИ (23 млн на старте).

Главным предложением среди зарубежных релизов станет постапокалиптический комедийный боевик МИР В ОГНЕ (VLG). В числе его козырей – крепкое актерское трио (Дейв Батиста, Ольга Куриленко и Сэмюэль Л. Джексон), которое гарантирует определенный уровень и экшна, и юмора. Основным ориентиром служит весенний схожий релиз с участием Батисты В ПОТЕРЯННЫХ ЗЕМЛЯХ (39,7 млн после первого уикенда) и более драматичные ХИЩНЫЕ ЗЕМЛИ (37,7 млн).

Среди фильмов ужасов выделяется американский хоррор ДОМ АДА. СПУСК К ДЬЯВОЛУ (EXP), главную героиню которого видения приводят в проклятый отель. Плюсами новинки выглядят западный сеттинг и качественный визуал, поэтому здесь можно ожидать стартовые показатели на уровне таких мистических триллеров, как ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ПОМЕСТЬЕ ПРИЗРАКОВ (8,7 млн) и СУЩНОСТЬ. СЕМЕЙНЫЙ КОШМАР (8,3 млн).

Также в прокат выйдут религиозная драма 7 КИЛОМЕТРОВ ДО ИЕРУСАЛИМА (RSP), фильм ужасов АСТРАЛ. ЗЕРКАЛА (WP), документальный фильм ВОЛЯ ТВОЯ (CIPA), перевыпуск фэнтези ГОРЕЦ (ILK), хоррор ЗВОНОК. ПОСЛЕДНЯЯ СЕССИЯ (KNLG), семейная комедия МОЙ ДРУГ, КОТ И ПУШКИН (KNT), европейская комедия НА ПОСОШОК (UNID), российское драмеди ПРОСТО ЖИВИ (MCM), анимационный фильм ТАФИТИ. ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА КРАЮ СВЕТА (CPF), а также очередной МУЛЬТ В КИНО (VLG, с 04.10).

Фото: кадр из фильма (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

30.09.2025 Автор: Вероника Cкурихина