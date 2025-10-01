Официальная касса России: момент истины
Военный триллер «Август» возглавил прокат
Фильм АВГУСТ по мотивам романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого» («Момент истины») заработал на первом уикенде 252 млн рублей, показав пятый старт этого года. Военный триллер с Сергеем Безруковым, Никитой Кологривым и Павлом Табаковым обошел сборы майского релиза В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ (235 млн), а в рейтинге картин о Великой Отечественной войне стал третьим, уступив выходившему в новогоднюю неделю Т-34 (736 млн) и СТАЛИНГРАДУ (510 млн).
На третьей неделе проката ДРАКУЛА продолжает демонстрировать нарастающую положительную динамику. Сборы романтического хоррора выросли еще на 27,5%, прирост на второй неделе составлял 4,9%. Работа фильма напоминает динамику прошлогодних «сарафанных» хитов ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО и СУБСТАНЦИЯ, при этом сумма сборов вампирского фэнтези почти в два раза выше, чем у экранизации романа Дюма: 444 млн против 228 млн после трех уикендов. Фильм Люка Бессона обошел тотал МАТЕРИАЛИСТКИ (394 млн) и на четвертой неделе превзойдет итоговые сборы БАЛЕРИНЫ (453 млн), став самым кассовым официальным зарубежным релизом этого года. Средняя посещаемость на сеанс составила 25 человек. Это самый высокий, с существенным отрывом от остальных, показатель в десятке.
Триллер ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА опустился на третью строчку, потеряв умеренные 37,9% от первоначальных сборов. Касса пополнилась еще на 63,7 млн рублей, а общая сумма составила 200 млн, что превосходит финальные показатели другой экранизации произведения Стивена Кинга ОБЕЗЬЯНА (186 млн), экшна БОРДЕРЛЕНДС (166 млн) и военной фантастики ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ (153 млн).
Впечатляющую динамику показывает еще один проект кинокомпании «Вольга», мультфильм ЗВЕРОПОЕЗД. После третьих выходных он прибавил 10,8%, практически вернувшись к стартовым показателям. 43,9 млн рублей сборов позволили картине преодолеть отметку в 100 млн. Сейчас в копилке проекта – 140 млн рублей, что делает его самой кассовой зарубежной анимацией 2025 года. Фильм обошел похожий релиз ЗВЕРОПОИСК (101 млн) от того же дистрибьютора. Прибавилось и число зрителей: с 14 до 18 в среднем на сеанс.
Суммарная выручка короткометражек с предсеансовым обслуживанием, за которыми преимущественно скрывается аниме ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: БЕСКОНЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ, составила 26,8 млн рублей, это на 40,6% ниже соборов прошлой недели.
На пятой неделе с кассой 8,4 млн с восьмого на шестое место поднялся ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ. Российский приключенческий мультфильм заработал уже 154 млн, остановившись в шаге от тотала анимационной сказки БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ (161 млн).
С выручкой 7,3 млн в десятку сильнейших вернулась фантастическая комедия СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК. Сборы за пять недель достигли 102 млн. Это больше, чем заработал весной менее сказочный КАПИТАН КРЮК (96,8 млн).
Японский триллер ВЫХОД 8 поднялся с девятого на восьмое место. После пяти недель касса достигла 151 млн рублей, всего на 1 млн превысив сборы американского хоррора ОДНО ЦЕЛОЕ (150 млн) за тот же период.
Новозеландский хоррор ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА на втором уикенде потерял 41,1% выручки. По сравнению с недавними аналогами падение оказалось мягче, чем у проектов АСТРАЛ. ПОМЕСТЬЕ УЖАСА (-51,4%) и ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. ПАРК КОШМАРОВ (-56,9 млн). Однако в денежном выражении динамика после двух уикендов выглядит практически идентичной: 24,4 млн у свежего релиза, 24,9 млн у АСТРАЛА и 24,7 млн у ЛЕГЕНД.
Замкнул десятку лучших фантастический экшн АЛЬТЕР. Лента со звездой франшизы ГАРРИ ПОТТЕР, Томом Фелтоном, за второй уикенд потеряла значительные 58,7%, заработав еще 5,8 млн рублей. Суммарно фильм освоил 23,3 млн рублей. Это больше, чем на исходе лета было у фэнтези-боевика РЫЖАЯ СОНЯ (20,5 млн).
В прокат также вышли китайский мультфильм РУСАЛОЧКА И МОРСКОЙ МОНСТР (13-е место, 4,8 млн), фильм ужасов ВООБРАЖАЕМЫЙ ДРУГ (14-е место, 4,7 млн), французское драмеди ЦВЕТА ВРЕМЕНИ (16-е место, 2,1 млн), хоррор ПИЛА. НАСЛЕДИЕ (17-е место, 2 млн), перевыпуск культовой комедии Эдгара Райта ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ШОН (18-е место, 1,7 млн) и альтернативный слэшер на основе популярного мультфильма МОКРЯЧОК ПОПАЙ (19-е место, 1,7 млн).
Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 593 млн рублей, с учетом стран СНГ – 632 млн. Это на 45,3% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 54,7% больше, чем было на аналогичном уикенде 2024 года, когда в прокате стартовала российская комедия БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ.
Фото: кадр из фильма АВГУСТ
01.10.2025 Автор: Вероника Cкурихина