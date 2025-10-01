Официальная касса России: момент истины

Фильм АВГУСТ по мотивам романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого» («Момент истины») заработал на первом уикенде 252 млн рублей, показав пятый старт этого года. Военный триллер с Сергеем Безруковым, Никитой Кологривым и Павлом Табаковым обошел сборы майского релиза В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ (235 млн), а в рейтинге картин о Великой Отечественной войне стал третьим, уступив выходившему в новогоднюю неделю Т-34 (736 млн) и СТАЛИНГРАДУ (510 млн).

На третьей неделе проката ДРАКУЛА продолжает демонстрировать нарастающую положительную динамику. Сборы романтического хоррора выросли еще на 27,5%, прирост на второй неделе составлял 4,9%. Работа фильма напоминает динамику прошлогодних «сарафанных» хитов ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО и СУБСТАНЦИЯ, при этом сумма сборов вампирского фэнтези почти в два раза выше, чем у экранизации романа Дюма: 444 млн против 228 млн после трех уикендов. Фильм Люка Бессона обошел тотал МАТЕРИАЛИСТКИ (394 млн) и на четвертой неделе превзойдет итоговые сборы БАЛЕРИНЫ (453 млн), став самым кассовым официальным зарубежным релизом этого года. Средняя посещаемость на сеанс составила 25 человек. Это самый высокий, с существенным отрывом от остальных, показатель в десятке.

Триллер ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА опустился на третью строчку, потеряв умеренные 37,9% от первоначальных сборов. Касса пополнилась еще на 63,7 млн рублей, а общая сумма составила 200 млн, что превосходит финальные показатели другой экранизации произведения Стивена Кинга ОБЕЗЬЯНА (186 млн), экшна БОРДЕРЛЕНДС (166 млн) и военной фантастики ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ (153 млн).

Впечатляющую динамику показывает еще один проект кинокомпании «Вольга», мультфильм ЗВЕРОПОЕЗД. После третьих выходных он прибавил 10,8%, практически вернувшись к стартовым показателям. 43,9 млн рублей сборов позволили картине преодолеть отметку в 100 млн. Сейчас в копилке проекта – 140 млн рублей, что делает его самой кассовой зарубежной анимацией 2025 года. Фильм обошел похожий релиз ЗВЕРОПОИСК (101 млн) от того же дистрибьютора. Прибавилось и число зрителей: с 14 до 18 в среднем на сеанс.

Суммарная выручка короткометражек с предсеансовым обслуживанием, за которыми преимущественно скрывается аниме ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: БЕСКОНЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ, составила 26,8 млн рублей, это на 40,6% ниже соборов прошлой недели.

На пятой неделе с кассой 8,4 млн с восьмого на шестое место поднялся ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ. Российский приключенческий мультфильм заработал уже 154 млн, остановившись в шаге от тотала анимационной сказки БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ (161 млн).

С выручкой 7,3 млн в десятку сильнейших вернулась фантастическая комедия СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК. Сборы за пять недель достигли 102 млн. Это больше, чем заработал весной менее сказочный КАПИТАН КРЮК (96,8 млн).

Японский триллер ВЫХОД 8 поднялся с девятого на восьмое место. После пяти недель касса достигла 151 млн рублей, всего на 1 млн превысив сборы американского хоррора ОДНО ЦЕЛОЕ (150 млн) за тот же период.

Новозеландский хоррор ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА на втором уикенде потерял 41,1% выручки. По сравнению с недавними аналогами падение оказалось мягче, чем у проектов АСТРАЛ. ПОМЕСТЬЕ УЖАСА (-51,4%) и ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. ПАРК КОШМАРОВ (-56,9 млн). Однако в денежном выражении динамика после двух уикендов выглядит практически идентичной: 24,4 млн у свежего релиза, 24,9 млн у АСТРАЛА и 24,7 млн у ЛЕГЕНД.

Замкнул десятку лучших фантастический экшн АЛЬТЕР. Лента со звездой франшизы ГАРРИ ПОТТЕР, Томом Фелтоном, за второй уикенд потеряла значительные 58,7%, заработав еще 5,8 млн рублей. Суммарно фильм освоил 23,3 млн рублей. Это больше, чем на исходе лета было у фэнтези-боевика РЫЖАЯ СОНЯ (20,5 млн).

В прокат также вышли китайский мультфильм РУСАЛОЧКА И МОРСКОЙ МОНСТР (13-е место, 4,8 млн), фильм ужасов ВООБРАЖАЕМЫЙ ДРУГ (14-е место, 4,7 млн), французское драмеди ЦВЕТА ВРЕМЕНИ (16-е место, 2,1 млн), хоррор ПИЛА. НАСЛЕДИЕ (17-е место, 2 млн), перевыпуск культовой комедии Эдгара Райта ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ШОН (18-е место, 1,7 млн) и альтернативный слэшер на основе популярного мультфильма МОКРЯЧОК ПОПАЙ (19-е место, 1,7 млн).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 593 млн рублей, с учетом стран СНГ – 632 млн. Это на 45,3% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 54,7% больше, чем было на аналогичном уикенде 2024 года, когда в прокате стартовала российская комедия БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ.

Фото: кадр из фильма АВГУСТ

01.10.2025 Автор: Вероника Cкурихина