  • Дарья Рязанцева и Игорь Яковлев запустили новую прокатную компанию Vereteno

Дарья Рязанцева и Игорь Яковлев запустили новую прокатную компанию Vereteno

Автор: БК

30 сентября 2025

Должность креативного директора заняла Кристина Иванникова, ранее работавшая в RWV Film и «Пионере»

На российском рынке появился еще один дистрибьютор – Дарья Рязанцева, ранее возглавлявшая прокат в компании RWV Film, в партнерстве с Игорем Яковлевым, учредителем группы компаний «БалтМонолитСтрой», открыли новую кинопрокатную компанию Vereteno.

Стратегия компании будет базироваться на работе с библиотеками различных правообладателей, на выпуске в прокат фестивальных и зрительских российских новинок, а также зарубежных проектов, составляющих классику мирового кино.

«Для меня открытие собственной прокатной структуры стало логичным продолжением профессиональной деятельности в сфере кинопроката в течение последних 18 лет. Компания RWV Film дала мне бесценную возможность научиться полностью отвечать за выпуск картин на всех этапах, и теперь совместно с блестящей командой мы продолжим романтические отношения с кино уже на новом уровне», – заявила Рязанцева.

Для Яковлева это также не первый опыт работы в киноиндустрии: в 1998 году он основал видеопрокат классического кино «Люмьер» в Санкт-Петербурге, с 2001-го по 2017-й годы выступал основателем и генеральным директором Фонда «Петербургский Музей Кино и является учредителем ежегодного фестиваля «Новое итальянское кино в Петербурге» совместно с Итальянским консульством.

Первыми партнерами Vereteno станут кинокомпания RWV Film со своим каталогом кинотеатральных прав и киностудия «Шпиленок Фильм» с документальными проектами ОГНЕННЫЙ ЛИС и НЕРКА. РЫБА КРАСНАЯ. Отмечается, что в дальнейшем планируется расширение каталога и установление партнерств с другими российскими и международными компаниями и продюсерскими центрами.

Должность креативного директора компании заняла Кристина Иванникова, ранее выступавшая продюсером спецпроектов, букером компаний RWV Film и «Пионер», а также исполнительным директором международного фестиваля студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна».

