Креативный директор RWV Film Аюр Базаров покидает компанию

Он принимал участие в выпуске более 80 фильмов

В RWV Film кадровые изменения – креативный директор Аюр Базаров покидает кинопрокатную компанию.

«Я завершаю свой путь в компании RWV Film. Хочу выразить благодарность Дарье Рязанцевой и Константину Ёлкину за доверие, поддержку и возможность реализовать себя в сфере кинопроката. Очень сложно расставаться со всеми коллегами, которые стали мне второй семьей. Это был яркий незабываемый опыт с большим профессиональным ростом, наполненный событиями и победами. Впереди – новые вызовы и прекрасные фильмы», – заявил он.

«Аюр являлся ключевым игроком в нашем кинопрокатном департаменте. За период его работы в стране и на рынке произошли колоссальные изменения и каждый день мы вместе держали руку на пульсе этих перемен, принимали решения, генерили идеи и разруливали самые сложные рабочие ситуации. Я считаю, что кинопрокат RWV за эти три года вышел на принципиально новый уровень и в этом есть большая заслуга Аюра Базарова. Я желаю своему коллеге, другу и партнеру новых свершений и высот и не сомневаюсь, что удача – у него в кармане», – добавила директор по кинопрокату RWV Film Дарья Рязанцева.

За 3,5 года работы в RWV Film Базаров принял участие в выпуске более 80 фильмов, среди которых ЖАННА ДЮБАРРИ, ДУХ БАЙКАЛА, АСТРАЛ. МЕДИУМ, перевыпуск библиотеки студии Ghibli и многих других.

Фото: пресс-служба RWV Film