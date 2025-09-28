Обзор изменений графика релизов на неделе 22–28 сентября 2025 года

Перевыпуск «На гребне волны», возвращение «Эдема» и много новинок

На минувшей неделе «Атмосфера Кино» заявила три новинки – драму МОЙ СЫН с Юлией Снигирь (6 ноября), семейное фэнтези ВВЕРХ ПО ВОЛШЕБНОМУ ДЕРЕВУ с Эндрю Гарфилдом и Ребеккой Фергюсон (9 апреля 2026 года) и отечественную комедию РАСПАКОВКА (25 июня 2026 года). Новой датой также обзавелось семейное фэнтези КОЛОТУН, которое теперь дебютирует 26 ноября 2026 года.

«Каро Премьер» поставил на 30 октября триллер ОБОЛОЧКА с Кейт Хадсон и Элизабет Мосс, а на 29 января 2026 года – отечественную комедию АФЕРА ПО-РУССКИ.

Global Film вернул в график релизов survival-триллер Рона Ховарда ЭДЕМ. Теперь картина с Джудом Лоу, Аной де Армас, Ванессой Кирби, Даниэлем Брюлем и Сидни Суини выйдет на российские экраны 9 октября. Хоррор НОЧЬ КОЙОТА с Джастином Лонгом и Кейт Босворт дебютирует в прокате с 20 ноября.

«Парадиз» анонсировал три новинки на 2026 год – THE LEGENDARIES (29 января), ЛЕКАРЬ 2 (5 февраля) и NORMAL (16 апреля). В прокатную сетку также вернулся хоррор СВИСТ (5 февраля 2026 года) и мультфильм ПИНОККИО И ВОЛШЕБНАЯ ВОДА (26 февраля 2026 года). Спортивная драма ГИГАНТ сдвинулась с 4 декабря на 12 марта 2026 года, а боевик СЕЗОН ОХОТЫ – с 18 декабря на 15 января 2026 года.

«Иллюзион кино» вернет на большие экраны тандем Киану Ривза и Патрика Суэйзи – классический боевик НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ Кэтрин Бигелоу появится в прокате с 7 мая 2026 года.

«Экспонента Фильм» заявила аниме Мамору Хосоды ВОЛЧЬИ ДЕТИ АМЭ И ЮКИ на 18 декабря и хоррор THE CONFESSION на 8 января 2026 года. В пакете компании также появился китайский мультфильм ОКЕАН ЧУДЕС (27 ноября), который ранее должна была выпускать компания «Вольга». Помимо этого, фильм ужасов IT WILL FIND YOU ушел с 1 на 29 января 2026 года.

Cinema Park Distribution запланировал релиз сразу нескольких новых проектов: ВОЛЯ ТВОЯ (2 октября), ТРОФЕЙ (16 октября), ПОХИЩЕННАЯ (30 октября), ОТВЕРЖЕННЫЕ (6 ноября), СОЛЕНАЯ ТРОПА (13 ноября) и ОДНА ДОМА 3 (27 ноября). Также с 23 октября компания покажет на больших экранах фантастический боевик ДЖОННИ МНЕМОНИК с Киану Ривзом. Мультфильм ПАТРУЛЬ ДИНО: В ПОИСКАХ ДРЕВНЕГО ДИНОЗАВРА переместился с 30 октября на 20 ноября. В свою очередь, слэшер ПРОКЛЯТИЕ ЗОЛУШКИ: КРОВЬ НА ТУФЕЛЬКЕ выбыл из прокатной сетки – британская лента должна была выйти в прокат 9 октября.

«Кинологистика» выпустит 27 ноября хоррор СОМНИЯ. КОШМАР ВЕРНУЛСЯ. Еще один фильм ужасов УИДЖА. ШЕПОТЫ МЕРТВЫХ сдвинулся на неделю – с 4 на 11 декабря. Ранее там стоял фильм ВОЗВРАЩЕНИЕ ГРЕМЛИНОВ, который временно выбыл из прокатной сетки. Также ее покинул мультфильм СУПЕР МЕДВЕЖОНОК, заявленный на 18 декабря.

«СБ Фильм» перенес отечественную ленту ПУАНТЫ ДЛЯ МОЕЙ МАМЫ со 2 октября на 6 ноября. Ранее ее занимала драма НЕАПОЛЬ – НЬЮ-ЙОРК, которая теперь переместилась на 27 ноября. В свою очередь, хоррор ИГРА СО СМЕРТЬЮ сдвинулся с 27 ноября на 29 января 2026 года. Также свою дату покинул китайский триллер ОХОТНИКИ ЗА ДЕНЬГАМИ с Энди Лау – лента ушла с 23 октября на 11 декабря.

World Pictures сдвинул на неделю релиз фэнтези СЕКРЕТНАЯ КОМАНДА САНТЫ. Теперь оно выйдет 11 декабря, а не 4-го.

TenLetters выпустит 16 октября российскую комедию СЕРДЦЕЕД. Главные роли в картине исполнили Михаил Тарабукин, Мария Скорницкая, Марина Яковлева и Александр Мартынов. В график релизов также вернулся триллер БОНХЕФФЕР: ПАСТОР, ШПИОН, УБИЙЦА, теперь он запланирован к выходу на 27 ноября.

«Кинолэнд» заявил на 6 ноября швейцарский детектив ДЕЛО ФРИДЫ.

Фото: кадр из фильма НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ