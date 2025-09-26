Предварительная касса четверга: «Август» забрал золото чарта
Автор: БК
26 сентября 2025
Экранизация романа Владимира Богомолова стала единственной новинкой в топ-10
Лидерство в прокате ожидаемо захватила военная драма АВГУСТ (CP). Экранизация романа Владимира Богомолова освоила порядка 31-32 млн рублей, что может дать около 200-230 млн рублей сборов по итогу всего уикенда.
Остальные новинки недели не смогли попасть в первую десятку лучших релизов четверга.
Фото: кадр из фильма АВГУСТ
