Предварительная касса четверга: «Август» забрал золото чарта

Экранизация романа Владимира Богомолова стала единственной новинкой в топ-10

Лидерство в прокате ожидаемо захватила военная драма АВГУСТ (CP). Экранизация романа Владимира Богомолова освоила порядка 31-32 млн рублей, что может дать около 200-230 млн рублей сборов по итогу всего уикенда.



Остальные новинки недели не смогли попасть в первую десятку лучших релизов четверга.



Фото: кадр из фильма АВГУСТ