Обзор новинок проката на уикенде 7–10 августа

На звание главной новинки уикенда будет претендовать отечественная комедия АТЕЛЬ-МАТЕЛЬ (СP). Герой Яна Цапника по программе защиты свидетелей вывозит семью в аутентичную дагестанскую деревню, выдавая приключение за отпуск. Выразительный Дагестан в кадре и народный юмор смотрятся потенциально достаточно привлекательно для региональной публики, особенно для жителей южных регионов. Из других плюсов – узнаваемые актеры и массивная поддержка ТНТ. Из минусов – зрительская усталость от комедий в целом. Поэтому ориентирами для сборов здесь может служить прошлогодний релиз КАК Я ВСТРЕТИЛ ЕЕ МАМУ (33,5 млн рублей за первый уикенд) и сравнительно недавняя ЛОТЕРЕЯ (27,6 млн на старте).

Для детской и подростковой аудитории наиболее заметным предложением будет третья часть приключений находчивого школьника Ивана Семенова в фильме ИВАН СЕМЕНОВ. ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ (CAO). Герои выросли вместе со своей публикой, и теперь в кадре не смешные эксперименты на уроке химии, а узнаваемая подростковая мелодрама. Каст усилился звездой «Слова пацана» Леоном Кемстачем. Впрочем, сборы сиквела показали, что интерес к франшизе в целом снижается, так что сборы триквела логично прогнозировать в вилке показателей картин МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 2 (20,9 млн после первого уикенда) и ПОДРОСТКИ: ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ (8,5 млн за первые выходные).

Из хорроров на этой неделе выделяется проект с Холли Берри ЗАТЕРЯННОЕ МЕСТО (GF). Трейлер предлагает постапокалиптический фильм ужасов с яркой психологической составляющей. Стильная картинка и наличие звезды в актерском составе выгодно отличает релиз на фоне других представителей жанра. Однако фильм давно доступен в сети, поэтому кассовые ожидания от него сопоставимы с показателями лент СИНИСТЕР. СЕМЕЙНОЕ ПРОКЛЯТИЕ (12,7 млн на старте) и ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ (12,8 млн за первый уикенд).

Череду перевыпусков продолжит культовая лента с Аленом Делоном НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ (ILK) и аниме ОСТРОВ ЗАБВЕНИЯ ХАРУКА И ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО (CIPA/RUR).

Также в прокат выйдут российское этно-фэнтези ДЕВКА-БАБА: КУКЛА-ЧАРОДЕЙКА (MCM), музыкальная версия пьесы Шекспира ДЖУЛЬЕТТА И РОМЕО (CPF), хоррор ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ. НЕВЕСТА ДЬЯВОЛА (EXP), криминальная драма СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ (PRD) и очередной МУЛЬТ В КИНО (с 09.08).

Фото: кадр из фильма АТЕЛЬ-МАТЕЛЬ

05.08.2025 Автор: Вероника Cкурихина