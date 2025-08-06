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Аналитика


Предпродажи уикенда: «Иван Семенов. Первый поцелуй» уступает предшественникам

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Поскольку данные комедии АТЕЛЬ-МАТЕЛЬ (СP) отображаются не совсем корректно из-за позднего появления в системе, сегодня мы рассмотрим семейный фильм ИВАН СЕМЕНОВ. ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ (CAO) и хоррор ЗАТЕРЯННОЕ МЕСТО (GF). 

Третья часть приключения Ивана Семенова предварительно освоила 247,7 тысяч рублей. Тем самым триквел уступил двум прямым предшественникам, картинам ИВАН СЕМЕНОВ. БОЛЬШОЙ ПОХОД  (683,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 27,3 млн) и ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ  (663,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 37,5 млн), но в то же время обошел аналоги ЛЕГЕНДЫ ОРЛЕНКА (210,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,6 млн) и МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 2 (125,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 20,9 млн)

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ИВАН СЕМЕНОВ: БОЛЬШОЙ ПОХОД 683,4
ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 663,3
ИВАН СЕМЕНОВ. ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ 247,7
ЛЕГЕНДЫ ОРЛЕНКА 210,1
МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 2 125,5

Хоррор с Холли Берри ЗАТЕРЯННОЕ МЕСТО предварительно заработал 50,8 тысячи рублей. Тем самым новинка проиграла проектам НЕЗНАКОМЦЫ. НАЧАЛО (119,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 12,1 млн), СИНИСТЕР. СЕМЕЙНОЕ ПРОКЛЯТИЕ (91,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 12,7 млн) и ТИХОЕ МЕСТО: АЗРАЭЛЬ (61,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 7,5 млн),

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
НЕЗНАКОМЦЫ. НАЧАЛО 119,6
СИНИСТЕР. СЕМЕЙНОЕ ПРОКЛЯТИЕ 91,4
 ТИХОЕ МЕСТО: АЗРАЭЛЬ 61,7
ЗАТЕРЯННОЕ МЕСТО 50,8

Фото: кадр из фильма ИВАН СЕМЕНОВ. ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ

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06.08.2025 Автор: Никита Никитин

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