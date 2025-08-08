top banner

В Выборге стартовал кинофестиваль «Окно в Европу»

Автор: БК

8 августа 2025

Фильмом открытия стала криминальная комедия «Геля»

8 августа в кинотеатре «Выборг Палас» открылся 33-й фестиваль «Окно в Европу». Церемонию открытия провела актриса Дарья Мельникова и президент смотра Сергей Урсуляк.

Лицом нынешнего киносмотра стал кадр с героем Петра Тодоровского из фильма Марлена Хуциева БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ. Как отметил программный директор Андрей Апостолов, этот образ одновременно отсылает к вековым юбилеям обоих мастеров – Тодоровского и Хуциева – и служит данью памяти 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которой и посвящена сама картина.

Председателем жюри конкурса игрового кино выступает сценарист и продюсер Олег Маловичко. Ему и его коллегам, актрисе Ангелине Стречиной, генеральному директору «Марс Медиа Энтертейнмент» Юлии Ивановой, режиссеру Алене Званцовой, главному редактору программы поддержки сценаристов АНО «Автор» Александру Дьякову и заместителю директора телеканала «Россия» по маркетингу и внешним коммуникациям Ясмине Бен Аммар, предстоит оценить десять картин.

Среди них – ЖЕМЧУГ Тины Баркалая, БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ Юлии Трофимовой, КТО-ТО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ Евгения Григорьева, ДОГГИ Славы Росса и другие.

Фильмом открытия нынешнего киносмотра стала криминальная комедия ГЕЛЯ Стаса Иванова, также вошедшая в основной игровой конкурс «Окна в Европу». В центре сюжета – дальнобойщик Саня, который, стремясь обеспечить будущее своей семьи, решается перегнать заведомо угнанный «Гелендваген». Эта авантюра приводит к полицейской погоне и судьбоносной встрече с капитаном Ореховым, изменяющей жизни обоих. В актерском составе картины задействованы Илья Малаков, Антон Васильев, Виктор Добронравов, Антон Кузнецов, Дарья Мельникова, Джульетта Шабанова и другие.

«Окно в Европу» продлится до 14 августа. Фильмом закрытия станет семейная лента ДОЧЬ КАПИТАНА Ларисы Садиловой. 

Фото: кадр из фильма ГЕЛЯ

