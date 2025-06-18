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Аналитика


Предпродажи уикенда: «Материалистка» обогнала «Оставь это ветру» и «После. Навсегда»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим мелодраматическую комедию МАТЕРИАЛИСТКА (VLG), аниме ДАНДАДАН: ЗЛОЙ ГЛАЗ (PNR, AMDT) и хоррор  КРОВАВЫЙ УРОЖАЙ (CP).

Новая картина Селин Сон МАТЕРИАЛИСТКА демонстрирует высокие предпродажи в размере 6 млн рублей. Это лучший результат по предпродажам для зарубежного кино в текущем году. Новинка пока выступает сильнее множества различных аналогов последних лет, включая проекты ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ (5,5 млн рублей, стартовые сборы – 82 млн без учета превью), ПОСЛЕ. НАВСЕГДА (4,2 млн рублей, стартовые сборы – 85,3 млн),  ХОЛОП. ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК (3,1 млн рублей, стартовые сборы – 101,7 млн), ВЕЛИКАЯ ИРОНИЯ (2,25 млн рублей, стартовые сборы – 22,3 млн), МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 38,1 млн), ВРЕМЯ ЖИТЬ (835,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,1 млн) и ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ (573,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 37,7 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
МАТЕРИАЛИСТКА 6,054
ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ 5,482
ПОСЛЕ. НАВСЕГДА 4,242
ХОЛОП. ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 3,054
ВЕЛИКАЯ ИРОНИЯ 2,253
МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ 1,134
ВРЕМЯ ЖИТЬ 0,835
ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ 0,574

Предварительные продажи билетов аниме ДАНДАДАН: ЗЛОЙ ГЛАЗ на сеансы с четверга по воскресенье составили 2,6 млн рублей. Новинка уступила проекту ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ» (5,9 млн рублей, стартовые сборы – 53,6 млн), но обошла недавний мультфильм НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ (1,9 млн рублей, стартовые сборы – 26,1 млн), а также проект СИНЯЯ ТЮРЬМА: БЛЮ ЛОК. ЭПИЗОД НАГИ (1,3 млн рублей, стартовые сборы – 6,8 млн). 

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ» 5,930
ДАНДАДАН: ЗЛОЙ ГЛАЗ 2,635
НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ 1,932
СИНЯЯ ТЮРЬМА: БЛЮ ЛОК. ЭПИЗОД НАГИ 1,285

Фильм ужасов КРОВАВЫЙ УРОЖАЙ предварительно собрал 150,3 тысяч рублей. Тем самым новинка  уступила хоррору ЧЕРНАЯ ВДОВА. УКУС СМЕРТИ (167,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,1 млн), но в то же время превзошла проекты ПИТЕР ПЭН: КОШМАР В НЕТЛАНДИИ (100,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,5 млн), ДЕТИ КУКУРУЗЫ (92,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,1 млн) и ГНОМЫ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ (50,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 10 млн).

Фильм

Уровень предпродаж
(тыс рублей)
ЧЕРНАЯ ВДОВА. УКУС СМЕРТИ 167,7
КРОВАВЫЙ УРОЖАЙ 150,3
ПИТЕР ПЭН: КОШМАР В НЕТЛАНДИИ 100,1
ДЕТИ КУКУРУЗЫ 92,3
ГНОМЫ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 50,5

Фото: кадр из фильма МАТЕРИАЛИСТКА

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18.06.2025 Автор: Никита Никитин

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