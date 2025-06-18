Предпродажи уикенда: «Материалистка» обогнала «Оставь это ветру» и «После. Навсегда»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим мелодраматическую комедию МАТЕРИАЛИСТКА (VLG), аниме ДАНДАДАН: ЗЛОЙ ГЛАЗ (PNR, AMDT) и хоррор КРОВАВЫЙ УРОЖАЙ (CP).
Новая картина Селин Сон МАТЕРИАЛИСТКА демонстрирует высокие предпродажи в размере 6 млн рублей. Это лучший результат по предпродажам для зарубежного кино в текущем году. Новинка пока выступает сильнее множества различных аналогов последних лет, включая проекты ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ (5,5 млн рублей, стартовые сборы – 82 млн без учета превью), ПОСЛЕ. НАВСЕГДА (4,2 млн рублей, стартовые сборы – 85,3 млн), ХОЛОП. ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК (3,1 млн рублей, стартовые сборы – 101,7 млн), ВЕЛИКАЯ ИРОНИЯ (2,25 млн рублей, стартовые сборы – 22,3 млн), МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 38,1 млн), ВРЕМЯ ЖИТЬ (835,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,1 млн) и ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ (573,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 37,7 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|МАТЕРИАЛИСТКА
|6,054
|ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ
|5,482
|ПОСЛЕ. НАВСЕГДА
|4,242
|ХОЛОП. ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК
|3,054
|ВЕЛИКАЯ ИРОНИЯ
|2,253
|МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ
|1,134
|ВРЕМЯ ЖИТЬ
|0,835
|ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ
|0,574
Предварительные продажи билетов аниме ДАНДАДАН: ЗЛОЙ ГЛАЗ на сеансы с четверга по воскресенье составили 2,6 млн рублей. Новинка уступила проекту ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ» (5,9 млн рублей, стартовые сборы – 53,6 млн), но обошла недавний мультфильм НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ (1,9 млн рублей, стартовые сборы – 26,1 млн), а также проект СИНЯЯ ТЮРЬМА: БЛЮ ЛОК. ЭПИЗОД НАГИ (1,3 млн рублей, стартовые сборы – 6,8 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ»
|5,930
|ДАНДАДАН: ЗЛОЙ ГЛАЗ
|2,635
|НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ
|1,932
|СИНЯЯ ТЮРЬМА: БЛЮ ЛОК. ЭПИЗОД НАГИ
|1,285
Фильм ужасов КРОВАВЫЙ УРОЖАЙ предварительно собрал 150,3 тысяч рублей. Тем самым новинка уступила хоррору ЧЕРНАЯ ВДОВА. УКУС СМЕРТИ (167,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,1 млн), но в то же время превзошла проекты ПИТЕР ПЭН: КОШМАР В НЕТЛАНДИИ (100,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,5 млн), ДЕТИ КУКУРУЗЫ (92,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,1 млн) и ГНОМЫ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ (50,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 10 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ЧЕРНАЯ ВДОВА. УКУС СМЕРТИ
|167,7
|КРОВАВЫЙ УРОЖАЙ
|150,3
|ПИТЕР ПЭН: КОШМАР В НЕТЛАНДИИ
|100,1
|ДЕТИ КУКУРУЗЫ
|92,3
|ГНОМЫ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ
|50,5
Фото: кадр из фильма МАТЕРИАЛИСТКА
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18.06.2025 Автор: Никита Никитин