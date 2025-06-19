Создатели «В списках не значился» экранизируют повесть «Аты-баты, шли солдаты»

Об этом заявил продюсер Тимур Вайнштейн на ПМЭФ-2025

Генеральный продюсер НТВ и один из генеральных продюсеров драмы В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ Тимур Вайнштейн объявил на ПМЭФ-2025, что создатели военной драмы готовят еще одну экранизацию произведения Бориса Васильева – повести «Аты-баты, шли солдаты».

Ожидается, что в работе над проектом вновь примет участие Владимир Машков.

«Мы делаем новый фильм. Новое прочтение по мотивам. Там будет и современная история. Потому что отношение зрителей к В СПИСКАМ НЕ ЗНАЧИЛСЯ доказало, что молодая аудитория хочет смотреть, хочет знать историю своей страны, историю своих предков. Для нас это очень важно, и важно, что это получилось. Поэтому мы продолжим», – заявил Вайнштейн.

Релиз картины предварительно намечен на 2027 год.