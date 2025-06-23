В Минкультуры прошел питчинг игровых недебютных фильмов

Всего экспертам был представлен 81 проект

В Минкультуры прошла очная защита проектов игровых недебютных полнометражных фильмов. Всего экспертам был представлен 81 проект, и БК расскажет о некоторых из них.

Режиссер Иван И. Твердовский и продюсер Наталья Мокрицкая представили психологический триллер ГАРАЖ МОЕГО ПАПЫ (компания «Новые люди»). Экранизация произведения Анастасии Максимовой расскажет о 16-летнем Егоре, отца которого арестовывают по обвинению в изнасиловании и убийстве семилетней девочки. В числе референсов называются работы режиссера Вадима Абдрашитова – ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ ИГРА и ПАРАД ПЛАНЕТ, а также британские сериалы «Переходный возраст» и «Убийство с улыбкой». В дрим-касте заявлены Артем Кошман, Анастасия Талызина, Полина Агуреева и Валентина Ляпина. Ожидается, что фильм должен быть полностью готов к весне 2027 года.

Драмеди РАКЕТА (кинокомпания «Сказка») – это социально значимый фильм о равных возможностях детей в российском спорте. В центре повествования – история взросления двойняшек Тимы и Димы, которые переходят в новую школу в пятый класс. Проект обращается к теме детей с инвалидностью и их праву на успех. Авторы отметили, что хотят правдиво показать мир школы и учителей. Режиссером станет Филипп Абрютин (ЗВЕЗДЫ УКАЖУТ МНЕ ПУТЬ), он же выступил соавтором сценария и сопродюсером (вместе с Оксаной Лахно). Съемки планируется в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае. В дрим-касте на детские роли – Екатерина Червова, Роман Панков, София Петрова. На взрослые роли создатели рассчитывают привлечь Ольгу Кузьмину, Никиту Ефремова, Яна Цапника, Олесю Железняк и Гойко Митича. Бюджет картины составит 102,9 млн рублей, у ведомства запрашивается 70 млн. Съемки запланированы на осень-зиму 2025 года, а релиз – на осень 2026 – весну 2027-го.

Семейная комедия СЕМЬЯ НАПРОКАТ (ВБД ГРУП) от режиссера Дмитрия Власкина расскажет историю успешного, но очень одинокого бизнесмена, который приказывает помощнику создать ему к утру настоящую семью. Проснувшись, он обнаруживает в своем доме незнакомых ему жену, сына и дочь. В актерском составе проекта задействованы Павел Деревянко, Юлия Снигирь, Марк-Малик Мурашкин, Александра Тихонова, Татьяна Орлова, Илья Лыков и Павел Ворожцов. Съемки картины уже завершены. Сейчас она находится на этапе постпродакшна.Кинопрокатный релиз запланирован на конец ноября-начало декабря. У Минкульта запрашивается 30 млн рублей.

Кинокомпания Red Pepper Film представила музыкальное драмеди МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА. По сюжету 60-летняя Вера узнает о смертельном диагнозе, однако вместо лечения она собирает любительский хор, чтобы принять участие во всероссийском музыкальном конкурсе. Ее дочь Саша, в свою очередь, не принимает выбор матери и пытается всеми силами развалить хор, чтобы отправить маму в больницу. Режиссер Иван Соснин и продюсер Яна Шмайлова отметили, что это история о том, как важно успеть исполнить свою заветную мечту, несмотря на возраст. Креативным продюсером выступает Мария Меленевская («Престиж», «АльфаРомео», ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ). Главные роли в картине исполнят Елена Яковлева и Софья Лебедева, актеры уже дали согласие на участие. Ключевую роль в проекте играет музыка. Подчеркивается, что хор будет исполнять российские хиты 2000-2010-х годов, которые объединяют такие разные поколения главных героинь. В числе референсов – ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ, ХОРИСТЫ, МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ и CODA: РЕБЕНОК ГЛУХИХ РОДИТЕЛЕЙ. Съемки предполагается начать в следующем году, а его готовность намечена на начало 2027 года. Уже есть предварительная заинтересованность от онлайн-кинотеатров Wink и Okko. Бюджет проекта 114 млн рублей, у Минкульта запрашивается 79,8 млн.

Режиссер Николай Хомерики и сценарист Анастасия Волкова рассказали о мелодраме ДОЛГО И СЧАСТЛИВО («ГПМ КИТ»). Это история супругов, которые решили развестись, но обнаружили, что технически это невозможно. Теперь у них есть три дня, чтобы разобраться в своих чувствах. В дрим-касте заявлены Ольга Лерман и Никита Волков. В числе референсов создатели называют ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ, ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА, БРАЧНУЮ ИСТОРИЮ и ПИТЕР FM. Съемки планируется весной-летом 2026 года в Санкт-Петербурге. Готовность проекта – начало 2027 года. У ведомства запрашивается 68 млн рублей.

Остросюжетная психологическая драма ГРАФИНЯ МОНТЕ-КРИСТО («ФОМИНКИНО») основана на реальном случае, который произошел в 20-х годах прошлого века. В центре повествования окажется юная дочь будущего министра Временного правительства, поклонница Блока и Куприна. Она еще не знает, что скоро окажется в самом сердце трагедии. Вдохновленная речами Шаляпина о праве на месть, она пройдет путь от жертвы к вершительнице правосудия. Режиссер Олег Фомин заявил, что он будет снимать по-настоящему женское кино. Бюджет проекта – 360 млн рублей.

«КИНОСТУДИЯ КИТ» представила байопик СИСТЕМА, которая расскажет о создании актерской системы Станиславского. В центре повествования окажутся непростые отношения стареющего мастера и его амбициозного ученика. В дрим-касте на роль Константина Станиславского – Алексей Гуськов, на роль Евгения Вахтангова – Арам Вардеварян, а на роль Леопольда Сулержицкого – Евгений Миронов. Автором сценария и режиссером выступает Алексей Камынин (ХАНДРА). В числе референсов – ОДЕРЖИМОСТЬ Дэмиена Шазелла и АМАДЕЙ Милоша Формана. Съемки запланированы в Москве и Владикавказе на следующий год. Бюджет – 142,9 млн рублей, у ведомства запрашивается 100 млн.

«ВЕГА ФИЛЬМ» экранизирует книгу Светланы Павловой ГОЛОД, которая рассказывает о борьбе с расстройством пищевого поведения и о том, как полюбить себя. Режиссером проекта выступит Юлия Трофимова (СТРАНА САША), а продюсером – Катерина Михайлова. В дрим-касте на главную женскую роль – Анастасия Уколова, Стася Милославская, Юлия Хлынина и Марина Васильева, а на мужскую – Роман Евдокимов, Слава Копейкин, Риналь Мухаметов и Антон Риваль. В числе референсов называтся МОЙ ПАРЕНЬ – ПСИХ, ДНЕВНИК БРИДЖЕТ ДЖОНС, (500) ДНЕЙ ЛЕТА и «Между нами химия». Съемки планируется начать весной 2027 года в Санкт-Петербурге и Астрахани.

Драматический триллер КОРОБ («Лайт Студио») снимет режиссер Иван Петухов (СЕСТРЫ, ТУДА). Действие картины разворачивается в течение одной ночи. Москва. Ночь. Подросток-курьер службы доставки еды привозит по адресу заказ, оставляет у двери и слышит из квартиры детский крик о помощи. Отмечается, что роль подростка исполнит восходящий молодой актер, а предполагаемого маньяка сыграет большая возрастная звезда. Кастинг пока не утвержден, авторы проекта рассматривают несколько вариантов на каждую партию. В числе потенциальных тандемов – Макар Хлебников и Евгений Цыганов.Начало съемок запланировано на осень, а релиз – на весну 2026 года. Бюджет – 138 млн рублей. У Минкульта запрашивается 82,8 млн рублей, в случае поддержки сопродюсером также выступит студия KIONFILM. У проекта уже есть дистрибьютор – кинокомпания «Вольга». Во время вопросов из зала продюсер и генеральный директор кинокомпании Art Pictures Studio Денис Баглай заявил, что готов стать партнером картины.

Кинокомпания «ТЕМП» представила драматический триллер СОСЕД. В центре повествования оказывается успешный актер, жизнь которого меняется после случайной встречи с пожилым незнакомцем. Сосед-консьерж знает о Никите все, но не спешит раскрывать все карты. Постепенно безоблачная глянцевая жизнь молодого человека начинает трещать по швам. Режиссером и автором сценария проекта выступает Михаил Погосов (ЭСКОРТНИЦА), а художественным руководителем – Валерий Тодоровский. Главные роли в картине исполнят Александр Петров и Леонид Ярмольник. Последний пошутил со сцены, что ему очень хочется устроить с Петровым профессиональное соревнование. Прокатчиком ленты выступит «Централ Партнершип». Бюджет картины – 258,3 млн рублей, у Минкульта запрашивается 100 млн рублей.

Сценарий северной сказки МОХСОГОЛЛОХ («Свердловская киностудия») написал Юрий Арабов. Это история одинокой женщины из маленького якутского города, которая обретает желаемого ребенка – правда, тот обладает сверхъестественными способностями. Вдова Арабова отметила в видеообращении, что в сценарии ленты очень много слоев. Режиссером картины выступит Евгений Григорьев (ПОДЕЛЬНИКИ). Он отметил, что это светлая сказка для взрослых. В дистрибуции проекта заинтересована компания «Каро Премьер».

Кинокомпания «Альянс» представила на защите проектов фильм СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА. Это мелодрама с мистической составляющей – девушка и ее бывший молодой человек попадают в аварию, после которой она засыпает без его прикосновения. Режиссером картины выступает Николай Ларионов (ВЕЧНАЯ ЗИМА), а продюсером – Максим Королев. По словам постановщика, он хотел бы развить тезис, что любить – это сложно. Среди референсов называются СТАТУС: СВОБОДЕН, АРИТМИЯ и ВЕРНОСТЬ. В дрим-касте на главные роли – Иван Фоминов («Лада Голд») и Анастасия Талызина. Проект планируется снимать в Калининградской области. Прокатчиком должна выступить компания «Централ Партнершип». Фильм должен быть готов к марту 2027 года.

ВОЛЬЕР (студия «Слон») – это новый проект от режиссера АГНИИ Павлы Стратулат. В центре повествования картины окажется преподаватель литературы, который однажды не проявляет жесткости и не дает решительный отпор грубости. Отмечается, что это общечеловеческий и вневременной, почти библейский сюжет о современном «юродивом» человеке, который в одночастье потерял все. По словам продюсера Сабины Еремеевой, сценарий ленты оказался еще сильнее, чем дебют Павлы. В числе референсов – ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ, ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА и ОХОТА Томаса Винтерберга. Одним из претендентов на главную роль является Никита Кологривый.

Компания Arna Media представила драмеди ГОСТИНИЦА, основанное на реальных событиях. Это трогательная история о том, как родители больного ребенка решают исполнить его мечту и открыть гостиницу на севере России, а в итоге и вовсе обретают счастье и новый смысл жизни. Режиссером проекта выступит Радда Новикова («Девушки с Макаровым», МЭР ПОНЕВОЛЕ), а продюсерами – Надежда Мотина, Арам Ованнисян и Сергей Агеев.

Мистическая драма ОЛЕСЯ («Новые проекты») – это экранизация одноименной повести Александра Куприна от режиссера Антона Ермолина (НИША) и продюсера Алексея Учителя. Главный герой бежит в северную глушь, чтобы справиться с утратой супруги, однако встречает там колдунью Олесю и влюбляется в нее. Режиссер отметил, через повесть Куприна хочет поговорить о социальных предрассудках и ксенофобии. В дрим-касте на роль Ивана – Данила Козловский, а на роль Олеси – Дарья Котрелева («Аутсорс»), Евгения Леонова (СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ) и Полина Рафеева (ПОЧТАРЬ). Съемки будут проходить в Архангельской области. По словам Учителя, губернатор региона очень заинтересовался проектом и обещал оказать помощь в создании ленты.

Компания «СТВ Лаб» представила картину ХОРОШАЯ ЖИЗНЬ по мотивам рассказа Аркадия Гайдара «Голубая чашка». В центре повествования – молодая пара, которая отправляется на дачу вместе со своим восьмилетним сыном. Там и случается неприятное и загадочное событие – кто-то разбивает мамину любимую голубую чашку. Отец и сын, оскорбленные несправедливыми обвинениями, решают навсегда уйти из дома. Режиссером картины выступила Татьяна Рахманова (КОРОЛЕВСТВО), а продюсерами – Мария Маевская и Валерия Мостовая. Съемки проекта уже завершены. Оператор Алишер Хамидходжаев отметил, что авторы даже сами не ожидали, что у них получится такая светлая картина.

Евгения Тирдатова (ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРТИ) рассказала на питчинге о драматической фантастике РОЖДЕННЫЙ ЛЕТАТЬ («Киноглаз»), посвященной жизни писателя-фантаста Александра Беляева. Режиссер отметила, что ей хотелось бы «заглянуть во внутренний мир гениального творца». По ее словам, в главной роли она видит только Леонида Бичевина, который ранее снимался в ее картине ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ.

В центре повествования картины ВСТАНЬ И ИДИ («Большое кино») – история жизни дрессировщика Виталия Смолянца, единственного на планете дрессировщика хищных животных, у которого нет обеих ног. Режиссером картины выступает Карен Захаров, а продюсерами – Армен Ананикян и Эдгард Запашный. В числе референсов – ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ, КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ и НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ. Роль Смолянца исполнит Гела Месхи. Бюджет проекта составляет 145 млн рублей, релиз предварительно запланирован на ноябрь 2026 года.

Семейная мелодрама НОВЫЙ СВЕТ (ПЦ «Клевафильм») – это романтическая история двух людей, которые сбегают из дома престарелых, чтобы быть вместе. Режиссером картины выступает Леонид Тележинский («Салют, Начальник!», «Нереалити»). Он отметил, что любовь здесь – это не «розовые сопли, а возможность почувствовать себя живым». В числе референсов называются РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА, ЗА ПАЛЫЧА! и ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ОСЕНИ. Главные роли в картине исполнят Ирина Розанова, Сергей Шакуров, Иван Стебунов и Янина Студилина. Шакуров пошутил со сцены, что немного подустал от мэтров, поэтому в последние годы ему нравится работать с молодыми кинематографистами. Бюджет картины 120 млн, у Минкульта запрашивается 80 млн.

Семейная драма БОЛЯТ ГЛАЗА КОГДА («АРТ-ЭРИЯ») расскажет о подростке, который после пережитой автокатастрофы начинает снимать свою жизнь на случайно найденную экшн-камеру. Режиссером картины выступает Никита Миклушов (МОХ), а продюсерами – Алексей Учитель и Анастасия Акопян. В дрим-касте на главную роль – Юрий Аникин и Максим Флит. На роли родителей рассматриваются Дарья Савельева, Юлия Марченко, Виталий Коваленко и Олег Васильков. Среди референсов – КЛАСС КОРРЕКЦИИ и ЯЗЫЧНИКИ.

Режиссер СТРАСТЕЙ ПО МАТВЕЮ Сергей Ильин и продюсер Давид Кочаров представили ромком о расставаниях ДЕЛО НЕ В ТЕБЕ (KV Film Production и ГПМ КИТ). По сюжету Василиса, которая едет на собственную свадьбу в Петербург, встречает в «Сапсане» двух мужчин – циника и романтика. Втроем они отправляются в удивительное путешествие по городу, рассказывая друг другу истории из своих жизней и встречая ярких героев. Девушке предстоит сделать выбор – хочет ли она выходить замуж или нет? В числе референсов называются РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ и ПИТЕР FM. По словам Кочарова, для участия в проекте планируется привлечь большие звездные имена.

Мистическая сказка БОЛОТНАЯ ПЕСНЬ («СТВ Лаб») покажет Петербург, который населен русалками, ведьмами, перевозчиками душ и многими другими таинственными существами. В центре повествования – петербуржский поэт, который страдает из-за расставания со своей возлюбленной. В сердечных муках он попадает в бар меланхоликов, где его угощают коктейлем памяти. Вместо того, чтобы предаться сладостным воспоминаниям, герой отправляется с другом на русалочью охоту. Русалка предлагает сыграть герою в игру, тот легко соглашается и проигрывает ей свою возлюбленную. Режиссером картины выступает Вета Гераськина (ДРУГОЕ ИМЯ), а продюсерами – Сергей Дешин, Мария Маевская и Валерия Мостовая. Отмечается, что образ поэта был вдохновлен творчеством Константина Вагинова. В дрим-касте – Светлана Ходченкова, Мона Ермишина, Софья Филелеева и Алексей Гусев. Бюджет фильма 150 млн рублей, у Минкульта запрашивается 100 млн. Дешин подчеркнул, что кинопрокатная компания «К24» пока еще не определилась с партнером по выпуску этого проекта.

Режиссером и автором сценария драмы ГЛАВНЫЙ БОЙ («Крупный план») выступает Владимир Рудак (МОРЕ НА ДВОИХ). По сюжету, после поражения чемпионка по боксу бросает спорт и уезжает из Москвы в родной провинциальный город. Там ей предстоит разобраться в себе и помириться с другом детства-боксером, который прикован к коляске после травмы позвоночника. В дрим-касте на главную женскую роль – Ингрид Олеринская, Ирина Антоненко и Анастасия Дубровина. Рудак отметил, что для него это очень личная история, потому что до травмы он занимался боксом и не понаслышке знает, каково жить с инвалидностью.

Режиссер Анна Зайцева и продюсер Анна Шалашина представили приключенческую комедию САМА ДУРА. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ТАИЛАНДЕ (Wish Media), которая станет полнометражным продолжением популярного инклюзивного сериала. На этот раз непримиримые сестры в исполнении Полины Гухман и Елизаветы Ищенко отправятся в Таиланд – мошенник с сайта знакомств Андрей (Александр Петров) обещает незрячей девушке Маше романтический отпуск, а Кристине – карьеру актрисы. Уже в Бангкоке они понимают, что Андрей использовал их для контрабанды ценной картины, и теперь за ними ведется охота. Также в проекте будут задействованы Екатерина Строгова, Сергей Сафронов, Богдан Голощук и Вачиравит Чиваари («Потому что мы вместе»). У картины уже есть тайский сопродюсер.

Продюсер Катерина Михайлова представила копродукционный проект с Индией КОРОВА («Вега Фильм»). Корова – это кличка главной героини Елены, к которой из-за ее излишнего веса прилипло это прозвище. Попав в Индию, она знакомится с местными мужчинами и понимает, что там к коровам относятся как в священным животным, Режиссерами и авторами сценария выступают Евгения Яцкина и Сарфараз Алам. На главную роль Елены рассматриваются Ксения Копылова и Юлия Серина. Также в актерском составе появятся Чхая Кадам (ВСЕ, ЧТО НАМ КАЖЕТСЯ СВЕТОМ) и Мимох Чакраборти. Съемки пройдут как в Ярославской области в России, так и на Гоа в Индии.

Еще один проект на питчинге от режиссера Юлии Трофимовой Л.Ю.Б. («Синематографика»), который посвящен эпизоду из жизни Владимира Маяковского и Лили Брик. В центре повествования – история создания картины ЗАКОВАННАЯ ФИЛЬМОЙ, ставшей метафорой отношений между поэтом и его музой. В дрим-касте на главные роли – Никита Кологривый (Владимир Маяковский), Любовь Аксенова (Лиля Брик) и Евгений Цыганов (Олип Брик). Трофимова отметила, что это нетрадиционный байопик, который будет реализован в жанре драмеди. У проекта есть поддержка со стороны онлайн-кинотеатра KION и кинопрокатной компании «Про:взгляд».

Компания Legio Felix представила романтическую комедию МАСЛЕНИЦА. Лента расскажет о девушке, которая мечтает поехать учиться в Китай, но несправедливо проваливается на отборе для программы по обмену. Теперь ей остается единственная возможность все-таки попасть на учебу за границу: нужно провести масленичную неделю с высокомерным студеном из Китая, познакомив его с нашими традициями провода зимы. Перелом ноги ставит планы Полины под угрозу, но лучшая подруга Оля, веселая и невозмутимая, вызывается помочь: она выдаст себя за Полину и организует вредному китайцу незабываемое погружение в русскую культуру. Режиссером картины выступит Андрей Пантелеев (КОЛБАСА). Картина будет сниматься при поддержке Красноярского края, Администрации Красноярска и Сибирского федерального университета. Одна из основных локаций – село Сухобузимское, которое называют малой родиной художника Василия Сурикова. По словам продюсера Владимира Пермякова, фильм будет сделан совместно с красноярскими кинематографистами и с привлечением местных творческих и технических кадров. В частности, креативным продюсером станет режиссер хоррора ШАМАН Михаил Мерзликин. В числе уже утвержденных актеров – Диана Милютина, Николай Наумов, Валентина Ляпина, Денис Васильев, У Цзунзун и Олег Тактаров. На возрастные роли рассматриваются Елена Валюшкина и Федор Добронравов. Прокатчиком выступает «Атмосфера кино», предварительная дата релиза – март 2027 года. Сумма запрашиваемых средств у ведомства – 90 млн рублей.

Режиссер Святослав Подгаевский и продюсер Иван Капитонов представили медицинскую драму СЕРДЦЕ (QS Films). Это история молодого и талантливого кардиохирурга, который вместе со своим наставником совершает первую в стране пересадку сердца. Авторы вдохновлялись реальными историями врачей – в частности, историей кардиохирурга Валерия Шумакова и пациентки Александры Шальковой, которой в 1987 году успешно пересадили сердце. По словам Капитонова, действие ленты будет разворачиваться в реальном времени во время операции. В дрим-касте проекта – Иван Янковский, Константин Хабенский и Ангелина Стречина. Бюджет картины оценивается в 150 млн рублей, у Минкультуры запрашиваются 100 млн. Дистрибьютором ленты выступит «Атмосфера кино», релиз предварительно намечен на осень 2026 года.

Компания «Новый фильм» рассказала об альманахе ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ по мотивам рассказов Евгения Гришковца. В драмеди будет четыре новеллы, которые будут разворачиваться в разные эпози: «Начальник: весна 70-х», «Михалыч: лето 80-х», «Над нами, под нами и за стенами: осень 90-х» и «Погребение ангела: зима 2000-х». В предполагаемом актерском составе – Евгений Гришковец, Игорь Петренко, Владимир Вдовиченков, Филипп Янковский, Роман Курцын, Аглая Тарасова, Виктория Исакова, Екатерина Гусева, Виктория Толстоганова, Евгения Борзых и многие другие. Режиссером выступит Рауф Кубаев (АМАНАТ). В числе референсов – О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ, ДОВЛАТОВ, ОСЕННИЙ МАРАФОН и МИМИНО. Бюджет проекта – 128 млн рублей (40 млн рублей продюсеры инвестируют из собственных средств).

Картина МАМА УЛЕТАЕТ (Oda Film Production) рассказывает в комедийном ключе о том, почему нам сложно принять своих близких такими, какие они есть. По сюжету жесткая карьеристка, живущая по принципу «время-деньги», вынуждена присматривать за своей сумасбродной матерью-писательницей, с которой не общалась много лет. В числе референсов называются ГОРЬКО!, РОДНЫЕ и ТЕЩА. Режиссером фильма выступает Константин Максимов (ТЕЛЕКИНЕЗ), а продюсерами – Ольга Погодина и Макар Кожухов. В дрим-касте заявлены Екатерина Вилкова, Авдотья Германова, Константин Крюков, Светлана Колпакова и Никита Кологривый. Проект поддерживает «Атмосфера кино», бюджет фильма предварительно оценивается в 150 млн рублей.

Комедия БЕЙБИ БЛЮЗ («Ливандия Энтертейнмент») – это история о неожиданной дружбе. По сюжету, беременная железнодорожный диспетчер срывается из Вологды в Москву, чтобы стать самозванным продюсером некогда популярного певца Леонида Гутина. Режиссером картины выступит Иван Кульнев (ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД), а главные роли исполнят Валентина Ляпина, Ян Цапник и Александр Метелкин. По словам продюсера Ивана Лопатина, БЕЙБИ БЛЮЗ – это зеркало современной России. Проект будет поддержан правительством Вологодской области и Росмолодежью. Дистрибьютором должна выступить компания «Наше кино».

Продюсерский центр «ГОРАД» представил на питчинге роуд-муви ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ. По сюжету лучшие друзья едут из Иркутска в Москву. По дороге им придется принять роды, встретить медведя и попасть в большое количество передряг. В числе референсов проекта называются фильмы ПОЕХАВШАЯ и АДАМ И ЕВА. Режиссером выступит Мария Маханько. Главные роли в картине исполнят молодые и неизвестные актеры, а на эпизодических ролях планируется задействовать больших звезд российского кино.

Режиссер и сценарист Алексей Мизгирев (КРЕМЕНЬ, БУБЕН-БАРАБАН) рассказал о триллере СТАЛКЕР (кинокомпания «Скиф»). По сюжету после нескольких лет разлуки Иван внезапно появляется в жизни своей 12-летней дочери Тани. Он забирает ее в автомобильное путешествие по степным просторам, однако их отношения полны недоверия. Неожиданно машину героев начинает преследовать загадочная фура. Это становится не только физической угрозой, но и моральным испытанием для отца с дочерью. Постановщик назвал проект «экшном о семейных ценностях». За автомобильные трюки в картине будут отвечать Мартин и Виктор Ивановы, работавшие на фильмах франшизы о Джейсоне Борне. Бюджет – 160 млн рублей, у Минкультуры запрашивают 100 млн. Уже есть предварительная договоренность с кинопрокатной компанией «Вольга».

Одним из последних проектов, представленных на питчинге, стала детективная драма ЗВЕРЬ ВО МРАКЕ (компания «Спектр»). Это копродукция России и Таджикистана по мотивам произведений Эдогава Рампо. В центре повествования – антрополог-россиянин, который приезжает в Таджикистан и оказывается в центре мистических событий. В числе референсов называются ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ, РАСЕМОН и РЕШЕНИЕ УЙТИ. Режиссером выступает Руми Шоазимов, продюсером – Алексей Митс, а сопродюсером – Ситора Алиева. В проект готова влиться компания «Таджикфильм» и также выступить дистрибьютором по странам Центальной Азии и в Китае. Съемки детектива запланированы в Москве, Варзобе и Душанбе. Бюджет составляет 120 млн рублей, у Минкульта запрашивается 80 млн, а все остальное инвестирует со своей стороны «Таджикфильм».