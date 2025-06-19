«МТС Медиа» займется развитием формата микродрам в России

Об этом заявила генеральный директор холдинга Софья Митрофанова на ПМЭФ-2025

Холдинг «МТС Медиа» и компания Scroll Studios заключили соглашение о производстве вертикальных мини-сериалов для российского рынка. Об этом заявила генеральный директор холдинга Софья Митрофанова на ПМЭФ-2025.

Первый пакет микродрам в рамках совместного пилотного проекта включает 20 сериалов, в каждом от 60 до 100 эпизодов.

«Уже полтора года мы наблюдаем, как микродрамы уверенно покоряют молодую аудиторию на крупнейших медиарынках мира – в Китае и США. Формат не требует звездного каста и предполагает захватывающий и динамичный сторителлинг, что оценили любители рилсов в разных странах. Холдинг “МТС Медиа” открывает микродрамы для российского зрителя, что является для нас экспериментом. Главная задача на начальном этапе – протестировать формат, определить его востребованность и потенциал для дальнейшего развития в нашей стране», – подчеркнула Митрофанова.

Ожидается, что «МТС Медиа» сфокусируется на четырех тематиках: дорама (любовная мелодрама с восточной эстетикой), комедия (короткие ситкомы), эдьютейнмент (игровое обучение), а также романтика и лайфстайл. Размещение проектов планируется на доступных цифровых платформах, включая онлайн-кинотеатр KION.

Помимо соглашения со Scroll Studios, пять микродрам специально для KION разрабатывает шоураннер Дмитрий Иванов («Метод 2»).



Художественные вертикальные сериалы, которые удобно просматривать на мобильных устройствах, завоевали большую популярность среди молодой аудитории. Серии длятся 1-2 минуты, а сезон насчитывает от 50 до 80 эпизодов.

Фото: пресс-служба «МТС Медиа»