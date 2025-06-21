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«Питер FM» получит продолжение

Автор: БК

21 июня 2025

Режиссером картины выступит Полина Кондратьева

Лирическая комедия ПИТЕР FM не только скоро вернется в кинопрокат, но и получит продолжение – продюсер картины Игорь Толстунов рассказал в интервью БК, что компания «ПРОФИТ» работает над легаси-сиквелом.

Режиссерское кресло проекта с рабочим названием ПИТЕР, ЛЮБОВЬ МОЯ займет Полина Кондратьева (ЧИСТЫЙ ЛИСТ), а сценарий написали Екатерина Мавроматис и Мария Лойтер.

«Новый фильм расскажет историю других молодых героев, которые практически проходят путь персонажей ПИТЕР FM. Но героям оригинальной картины, персонажам Евгения Цыганова, Екатерины Федуловой и Иры Рахмановой, мы придумали свою драматургию в этой истории, связанную с линией главных героев. Они не просто статисты. И не родители. Тем не менее сыграют важную роль в их судьбе», – заявил Толстунов.

По словам продюсера, съемки проекта были намечены на этот год, однако конкурсы Фонда кино затянулись, и поэтому работа над картиной начнется в 2026 году.

Оригинальная лента Оксаны Бычковой вышла на экраны в 2006 году. В центре повествования – молодой архитектор, который пытается вернуть телефон ведущей популярной питерской радиостанции, однако в процессе влюбляется в нее.

Интервью с Игорем Толстуновым целиком доступно в новом электронном выпуске БК.

Фото: кадр из фильма ПИТЕР FM

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