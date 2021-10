Касса России: «Веном 2» заработал 1 млрд рублей в первый уикенд

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 03.10.2021

1 ВЕНОМ 2

Venom: Let There Be Carnage SPPR 1 1651 1 000 000 000

$13 743 815 605 694

$8 325 - 1 000 000 000

$13 743 815

2 ДЮНА

Dune UPI 3 1747 130 929 486

$1 799 471 74 945

$1 030 -63,4% 1 325 901 043

$18 200 426

3 MY LITTLE PONY: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

My Little Pony 2: The Movie CPP 2 1558 24 900 000

$342 221 15 982

$220 -45,7% 77 600 000

$1 064 764

4 БОСС-МОЛОКОСОС 2

The Boss Baby: Family Business UPI 7 546 16 495 240

$226 708 30 211

$415 -34,1% 927 187 968

$12 621 671

5 КЛАУСТРОФОБЫ 2: ЛИГА ВЫЖИВШИХ

Escape Room 2 SPPR 2 985 16 300 000

$224 024 16 548

$227 -72,2% 93 900 000

$1 288 419

6 ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings WDS 5 442 6 464 460

$88 846 14 625

$201 -75,1% 540 764 813

$7 388 507

7 ЕЁ ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ

Josee to Tora to Sakana-tachi VLG 1 298 6 292 976

$86 489 21 117

$290 - 6 292 976

$86 489

8 ЛЕС ПРИЗРАКОВ: САТОР

Sator EXP 1 585 4 793 269

$65 878 8 194

$113 - 4 793 269

$65 878

9 ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ

Free Guy WDS 8 209 2 574 432

$35 383 12 318

$169 -74,2% 742 694 638

$10 040 484

10 БЕСТСЕЛЛЕР 1

Best Sellers MG 1 301 2 519 815

$34 632 8 371

$115 - 2 549 226

$35 036