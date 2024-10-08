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Фестиваль «Маяк», день третий: «Кончится лето» Владимира Мункуева и Максима Арбугаева

Автор: Максим Острый

8 октября 2024

Криминальная драма про бессмысленное русское ограбление

КОНЧИТСЯ ЛЕТО, реж. Владимир Мункуев и Максим Арбугаев

Продюсеры: Александр Плотников, Борис Хлебников, Валерий Федорович, Евгений Никишов, Игорь Мишин, Максим Филатов, Анна Тихонова

О чем. Кеша (Юра Борисов) возвращается из тюрьмы по УДО. Дома его ждут младший брат Тима (Макар Хлебников) и отец (Дмитрий Поднозов). Кеша устраивается на работу на золотой рудник, Тима поступает в институт. Однако где золото, там и смерть, и уже очень скоро Кеша и Тима начинают разыгрывать то ли античную, то ли ветхозаветную трагедию.  

Впечатления. КОНЧИТСЯ ЛЕТО – фильм, который совершенно не стесняется своей жанровой природы. Это вполне классическая криминальная драма про, по словам режиссера, бессмысленное русское ограбление. У нее как будто нет второго дна, она просто рассказывает историю про то, как одно преступление тянет за собой другое и про то, как насилие всегда возникает как первый ответ на все проблемы (им же и порожденные). Но природа Якутии и то, как золотые прииски питаются всем человеческим, отдавая взамен маленькие кусочки желтого металла, придает ей уникальности, а очевидная талантливость всех участников проекта окончательно цементируют ее место в истории российского кино.  

Фото: кадр из фильма КОНЧИТСЯ ЛЕТО

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