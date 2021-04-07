Прогноз кассовых сборов России на уикенде 8−11 апреля

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|МОРТАЛ КОМБАТ
|UPI
|1600
|550 000 000
|7 271 285
|343 750
|-
|2
|ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА
|UPI
|1500
|60 000 000
|793 231
|40 000
|-66
|3
|МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР
|WDS
|1500
|42 000 000
|555 262
|28 000
|-60
|4
|100% ВОЛК
|NKI
|1000
|40 000 000
|528 821
|40 000
|-
|5
|РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН
|WDS
|1000
|17 000 000
|224 749
|17 000
|-55
|6
|ПАЛЬМА
|CP
|1000
|14 000 000
|185 087
|14 000
|-63
|7
|НИКТО
|UPI
|950
|14 000 000
|185 087
|14 737
|-54
|8
|БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ
|CRP
|800
|10 000 000
|132 205
|12 500
|-
|747 000 000
|9 875 727
После слабого прошлого уикенда, в прокат вновь выходит голливудский блокбастер и, по всей видимости, он может поставить рекорд постковидного проката. Фантастический боевик МОРТАЛ КОМБАТ (UPI) показывает невероятный уровень предпродаж в районе 30 млн рублей, что было бы высоким показателем и в доковидные времена. Конечно, не стоит исключать фанатский фактор данного проекта, но даже с его учетом, экранизация популярной игры должна зарабатывать в свой первый уикенд не менее 550 млн рублей.
Анимационный проект 100% ВОЛК (NKI) также показывает хороший уровень предпродаж, и, судя по всему, вполне может претендовать на старт в районе 40 млн рублей, тем самым встав на уровень с такими независимымы мультфильмами как СЕМЕЙКА БИГФУТОВ и ПОНЧАРЫ: ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ.
Отечественная комедия БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ (CRP) также, скорее всего, попадет в топ-10 уикенда, однако, ей вряд ли удасться показать более 10 млн рублей за 4 дня проката. Для этого фильму не хватает событийности и звезд в главных ролях.
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