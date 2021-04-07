Прогноз кассовых сборов России на уикенде 8−11 апреля


«Мортал Комбат» идет на рекорд постковидного периода

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 МОРТАЛ КОМБАТ UPI 1600 550 000 000 7 271 285 343 750 -
2 ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА UPI 1500 60 000 000 793 231 40 000 -66
3 МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР WDS 1500 42 000 000 555 262 28 000 -60
4 100% ВОЛК NKI 1000 40 000 000 528 821 40 000 -
5 РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН WDS 1000 17 000 000 224 749 17 000 -55
6 ПАЛЬМА CP 1000 14 000 000 185 087 14 000 -63
7 НИКТО UPI 950 14 000 000 185 087 14 737 -54
8 БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ CRP 800 10 000 000 132 205 12 500 -
  747 000 000 9 875 727  

После слабого прошлого уикенда, в прокат вновь выходит голливудский блокбастер и, по всей видимости, он может поставить рекорд постковидного проката. Фантастический боевик МОРТАЛ КОМБАТ (UPI) показывает невероятный уровень предпродаж в районе 30 млн рублей, что было бы высоким показателем и в доковидные времена. Конечно, не стоит исключать фанатский фактор данного проекта, но даже с его учетом, экранизация популярной игры должна зарабатывать в свой первый уикенд не менее 550 млн рублей.

Анимационный проект 100% ВОЛК (NKI) также показывает хороший уровень предпродаж, и, судя по всему, вполне может претендовать на старт в районе 40 млн рублей, тем самым встав на уровень с такими независимымы мультфильмами как СЕМЕЙКА БИГФУТОВ и ПОНЧАРЫ: ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ.

Отечественная комедия БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ (CRP) также, скорее всего, попадет в топ-10 уикенда, однако, ей вряд ли удасться показать более 10 млн рублей за 4 дня проката. Для этого фильму не хватает событийности и звезд в главных ролях. 
 

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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 1−4 апреля

07.04.2021 Автор: БК

Сборы

01—04.04
ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА
UPI
176 225 298
1717
721 313 248
МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР
WDS
109 010 700
1903
109 010 700
РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН
WDS
40 463 226
875
870 922 914
ПАЛЬМА
CP
38 533 858
1581
316 282 064
НИКТО
UPI
31 224 304
759
221 983 084
УЧЕНИК ЭКЗОРЦИСТА
EXP
15 285 207
1029
15 285 207
ПОСТУПЬ ХАОСА
CP
11 703 028
1407
52 833 012
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