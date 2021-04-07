Прогноз кассовых сборов России на уикенде 8−11 апреля

После слабого прошлого уикенда, в прокат вновь выходит голливудский блокбастер и, по всей видимости, он может поставить рекорд постковидного проката. Фантастический боевик МОРТАЛ КОМБАТ (UPI) показывает невероятный уровень предпродаж в районе 30 млн рублей, что было бы высоким показателем и в доковидные времена. Конечно, не стоит исключать фанатский фактор данного проекта, но даже с его учетом, экранизация популярной игры должна зарабатывать в свой первый уикенд не менее 550 млн рублей.



Анимационный проект 100% ВОЛК (NKI) также показывает хороший уровень предпродаж, и, судя по всему, вполне может претендовать на старт в районе 40 млн рублей, тем самым встав на уровень с такими независимымы мультфильмами как СЕМЕЙКА БИГФУТОВ и ПОНЧАРЫ: ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ.



Отечественная комедия БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ (CRP) также, скорее всего, попадет в топ-10 уикенда, однако, ей вряд ли удасться показать более 10 млн рублей за 4 дня проката. Для этого фильму не хватает событийности и звезд в главных ролях.



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