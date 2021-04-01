Прогноз кассовых сборов России на уикенде 1−4 апреля

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР
|WDS
|1500
|200 000 000
|2 644 104
|133 333
|-
|2
|ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА
|UPI
|1700
|190 000 000
|2 511 898
|111 765
|-57
|3
|ПАЛЬМА
|CP
|1500
|60 000 000
|793 231
|40 000
|-35
|4
|РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН
|WDS
|1000
|45 000 000
|594 923
|45 000
|-37
|5
|НИКТО
|UPI
|950
|20 000 000
|264 410
|21 053
|-52
|6
|УЧЕНИК ЭКЗОРЦИСТА
|EXP
|800
|15 000 000
|198 308
|18 750
|-
|7
|ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ
|SPPR
|1000
|14 000 000
|185 087
|14 000
|-32
|8
|КОНЕК-ГОРБУНОК
|SPPR
|1000
|12 000 000
|158 646
|12 000
|-36
|9
|ПОСТУПЬ ХАОСА
|CP
|1500
|11 000 000
|145 426
|7 333
|-63
|10
|ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО
|CP
|800
|10 000 000
|132 205
|12 500
|-60
|577 000 000
|7 628 239
Главной новинкой первого апрельского уикенда станет экранизация комикса отечественного издательства Bubble − МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР (WDS). Для релиза, имеющего свою фанатскую базу, у него не самые лучшие предпродажи, однако широкая роспись и объемная рекламная кампания должны позволить заработать российскому фильму не менее 200 млн рублей. Правда, учитывая мощный старт лидера прошлой недели, фантастического фильма ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА (UPI), для первого места ему этого может не хватить. Скорее всего, оба проекта закончат уикенд с примерно одинаковым результатом.
Хоррор УЧЕНИК ЭКЗОРЦИСТА (EXP) с Гаем Пирсом в главной роли, вероятно, сможет пополнить свою копилку на 15 млн рублей за четыре дня проката, что позволит ему оказаться в первой десятке.
Остальные новинки недели рассчитаны на более узкие зрительские сегменты и, скорее всего, в топ-10 попасть не смогут.
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