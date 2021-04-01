Прогноз кассовых сборов России на уикенде 1−4 апреля

Главной новинкой первого апрельского уикенда станет экранизация комикса отечественного издательства Bubble − МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР (WDS). Для релиза, имеющего свою фанатскую базу, у него не самые лучшие предпродажи, однако широкая роспись и объемная рекламная кампания должны позволить заработать российскому фильму не менее 200 млн рублей. Правда, учитывая мощный старт лидера прошлой недели, фантастического фильма ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА (UPI), для первого места ему этого может не хватить. Скорее всего, оба проекта закончат уикенд с примерно одинаковым результатом.

Хоррор УЧЕНИК ЭКЗОРЦИСТА (EXP) с Гаем Пирсом в главной роли, вероятно, сможет пополнить свою копилку на 15 млн рублей за четыре дня проката, что позволит ему оказаться в первой десятке.

Остальные новинки недели рассчитаны на более узкие зрительские сегменты и, скорее всего, в топ-10 попасть не смогут.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram





Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 25-28 марта

01.04.2021 Автор: БК