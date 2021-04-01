Прогноз кассовых сборов России на уикенде 1−4 апреля


За лидерство сразятся «Майор Гром: Чумной доктор» и «Годзилла против Конга»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР WDS 1500 200 000 000 2 644 104 133 333 -
2 ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА UPI 1700 190 000 000 2 511 898 111 765 -57
3 ПАЛЬМА CP 1500 60 000 000 793 231 40 000 -35
4 РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН WDS 1000 45 000 000 594 923 45 000 -37
5 НИКТО UPI 950 20 000 000 264 410 21 053 -52
6 УЧЕНИК ЭКЗОРЦИСТА EXP 800 15 000 000 198 308 18 750 -
7 ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ SPPR 1000 14 000 000 185 087 14 000 -32
8 КОНЕК-ГОРБУНОК SPPR 1000 12 000 000 158 646 12 000 -36
9 ПОСТУПЬ ХАОСА CP 1500 11 000 000 145 426 7 333 -63
10 ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО CP 800 10 000 000 132 205 12 500 -60
  577 000 000 7 628 239  

Главной новинкой первого апрельского уикенда станет экранизация комикса отечественного издательства Bubble − МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР (WDS). Для релиза, имеющего свою фанатскую базу, у него не самые лучшие предпродажи, однако широкая роспись и объемная рекламная кампания должны позволить заработать российскому фильму не менее 200 млн рублей. Правда, учитывая мощный старт лидера прошлой недели, фантастического фильма ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА (UPI), для первого места ему этого может не хватить. Скорее всего, оба проекта закончат уикенд с примерно одинаковым результатом.

Хоррор УЧЕНИК ЭКЗОРЦИСТА (EXP) с Гаем Пирсом в главной роли, вероятно, сможет пополнить свою копилку на 15 млн рублей за четыре дня проката, что позволит ему оказаться в первой десятке. 

Остальные новинки недели рассчитаны на более узкие зрительские сегменты и, скорее всего, в топ-10 попасть не смогут.

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01.04.2021 Автор: БК

Сборы

25—28.03
ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА
UPI
438 948 646
1714
438 948 646
ПАЛЬМА
CP
93 219 816
1877
255 512 364
РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН
WDS
76 492 371
1222
812 895 777
НИКТО
UPI
42 908 245
1046
172 177 171
ПОСТУПЬ ХАОСА
CP
30 759 475
1352
30 759 475
ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО
CP
26 549 730
626
508 002 937
ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ
SPPR
22 056 768
1534
66 801 963
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